Богатая могила юного принца этрусков обнаружена в Вульчи

В Италии археологи, проводящие раскопки в древнем городе этрусков Вульчи, обнаружили ранее неизвестное захоронение ребенка, в котором находилось множество ценных ритуальных предметов.

Как сообщает Archaeology News Network, археологическое открытие было сделано во время работ в некрополе Казалетто Менгарелли в Вульчи. Там было обнаружено нетронутое захоронение, предварительно датированное VI-V веками до нашей эры.

Ученые предполагают, что в могиле был похоронен ребенок. Само захоронение типично для этрусков. Оно было довольно глубоким. Останки были упокоены в саркофаге, изготовленном из красного вулканического туфа. Надгробие было вырезано из одного монолитного блока.

Верхняя часть выполнена в форме панциря черепахи. В нижней части имеются какие-то углубления. Возможно, они использовались для опускания саркофага в могилу. Кстати, захоронение использовалось повторно в эллинистический период.

Над детским саркофагом были обнаружены останки взрослого человека. Установлено, что его похоронили в IV-II веках до нашей эры. Внутри маленького саркофага было обнаружено множество ритуальных предметов, в основном сосуды, что тоже характерно для культуры этрусков.

Самым ценным предметом археологи назвали искусно изготовленную амфору редкой формы. Она украшена геометрическими мотивами. Уникальность ей придают своего рода "плечи" - они выполнены в виде двух миниатюрных амфор. То есть две маленькие амфоры стоят на "плечах" одной большой. До сих пор археологам был известен лишь один артефакт подобной формы. Он хранится в Лувре и, кстати, был привезен туда также из Вульчи.

Сообщается, что в могиле были найдены и другие артефакты. Особый интерес у исследователей вызвал сосуд для питья "ситуа", изготовленный из глины и полностью покрытый красной краской. Другие артефакты, типичные для Вульчи этого периода, включают в себя такие предметы, как гребни, фигурки из слоновой кости, бронзовые кольца и цепи.

Что касается останков, то, по всей видимости, в могиле был похоронен мальчик. На это указывает короткое копье, найденное рядом с ним. Кости сохранились частично. Вероятно, тело было кремировано. По мнению руководителя раскопок Карло Каси, это мог быть юный представитель зарождающейся этрусской аристократии в Вульчи.