Новости

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом 17:59
Опрос: Почти половина украинцев хорошо относится к русскому языку 17:57
РПЛ рассказала о допуске болельщиков на стадионы после рестарта сезона 17:54
На Кубани депутата и директора школы осудят за мошенничество 17:43
Глава Минспорта прокомментировал назначение Брагина 17:38
ЦБ решил перенести продажу банка "Открытие" из-за пандемии 17:33
В Петербурге суд оштрафовал поликлинику за нарушение санэпидрежима 17:33
Банки увеличили розничное кредитование после апрельского провала 17:28
Опыт по пересадке многослойной кожи впервые завершился успехом 17:22
Путина пригласили посетить приют для собак 17:19
Топ-10 самых популярных автомобилей в России в мае 17:17
Путину предложили ввести экологию в школьную программу 17:15
Берлин грозит ответными мерами в случае санкций США по "Северному потоку-2" 17:13
Россия поставила на Кубу тесты на коронавирус 17:11
Незаслуженно забытый: самодельный пикап Tantor 17:07
Садальский: Кокшенов был спортсмен, сердцеед, оптимист и хохмач 17:06
Рапота допустил отмену роуминга в Союзном государстве к октябрю 17:00
Путин назвал живодерство мерзким проявлением 16:56
В Совфеде предложили ответить на высылку российских дипломатов из Чехии 16:46
У главного федерального инспектора Кировской области выявили COVID-19 16:45
Путин согласился помочь зоозащитникам 16:39
Германия выступила против санкций США по "Северному потоку-2" 16:37
Палестина не приняла налоговые отчисления от Израиля 16:35
На Дону чиновника обвинили в аферах с канализацией на 24 млн рублей 16:31
Renault тестирует в Европе новый Logan 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 17:33
Рубрика: Экономика

ЦБ решил перенести продажу банка "Открытие" из-за пандемии

Текст: Роман Маркелов

Банк России переносит продажу санированного банка "Открытие" с 2021 на 2022 год из-за пандемии. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на регулярной онлайн-конференции.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
ЦБ: Российские банки способны выдержать серьезный шок

Банк России сохраняет планы продать "Открытие", который полностью принадлежит регулятору. "Действительно, мы ориентировались на срок начала продажи - конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках, конечно, потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок - весна 2022 года", - сказала Набиуллина.

ЦБ объявил о санации крупнейшего на тот момент частного банка "Открытие" в августе 2017 года через созданный незадолго перед этим регулятором Фонд консолидаци банковского сектора (ФКБС). В сентябре 2017 года банк возглавил Михаил Задорнов, до этого возглавлявший ВТБ 24. В 2019 году процедура санации "Открытия" завершилась, с тех пор банк готовится к продаже принадлежащего ЦБ пакета акций по частям.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"
В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов
Берлин грозит ответными мерами в случае санкций США по "Северному потоку-2"
В Совфеде прокомментировали призыв к России "уйти с Ближнего Востока"
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии