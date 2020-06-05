ЦБ решил перенести продажу банка "Открытие" из-за пандемии

Банк России переносит продажу санированного банка "Открытие" с 2021 на 2022 год из-за пандемии. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на регулярной онлайн-конференции.

Банк России сохраняет планы продать "Открытие", который полностью принадлежит регулятору. "Действительно, мы ориентировались на срок начала продажи - конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках, конечно, потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок - весна 2022 года", - сказала Набиуллина.

ЦБ объявил о санации крупнейшего на тот момент частного банка "Открытие" в августе 2017 года через созданный незадолго перед этим регулятором Фонд консолидаци банковского сектора (ФКБС). В сентябре 2017 года банк возглавил Михаил Задорнов, до этого возглавлявший ВТБ 24. В 2019 году процедура санации "Открытия" завершилась, с тех пор банк готовится к продаже принадлежащего ЦБ пакета акций по частям.