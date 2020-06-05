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05.06.2020 22:41
Рубрика: В мире

Часть улицы у Белого дома в Вашингтоне переименовали в честь акции протеста

Текст: Максим Макарычев
В Вашингтоне часть улицы перед Белым домом переименовали в честь участников масштабных акций протеста. Об этом событии написала в Twitter мэр столицы США, афроамериканка Мюриэл Боузер, которая и приняла решение о переименовании.
Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется "Площадь "Черные жизни имеют значение", - написала Боузер. На ее страничке в соцсети прикреплено видео, на котором видно, как недалеко от резиденции Трампа устанавливается дорожный указатель с новым названием квартала. Черно-белый знак, обозначающий переименование, размещен возле епископальной церкви св.Иоанна на углу улицы Х-стрит, где президент Дональд Трамп позировал для скандальной фотографии после того, как протестующие были вынуждены покинуть парк Лафайет в начале этой недели.

В своих комментариях некоторые пользователи были шокированы решением мэра. "Официальный адрес Белого дома отныне: 1600 Black Lives Matter ("Черные жизни имеют значение" - Ред.) Plaza NW, Washington, DC 20500", - написал один из комментаторов. Другой пользователь задался вопросом о том, как это "переименование" способно помочь жителям американской столицы.

Сама Боузер в пятницу утром подлила масла в огонь, направив президенту Трампу письмо с просьбой вывести "все чрезвычайные федеральные правоохранительные и военные силы" из Вашингтона, города, примерно 70 процентов населения которого составляют афроамериканцы. Как отмечают комментаторы, ранее невозможно было представить, чтобы мэр города в США выдвигал ультимативные требования подобного рода главе государства. Однако Боузер воспользовалась положением о независимости выборных местных властей, закрепленном в конституции США. В своем письме, которое также было размещено в Twitter, она заявила, что "отменила комендантский час в городе".

Фото: GETTYIMAGES
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Протестующие в американской столице проводили в основном мирные демонстрации против жестокости полиции и расового насилия в течение прошлой недели, однако Секретная служба США, охраняющая американского президента, во время одной из акций была вынуждена перевести Трампа в подземный бункер Белого дома. При этом, отмечают наблюдатели, накал страстей в непосредственной близости от резиденции президента только усиливается с каждым днем и, начиная с вечера пятницы в Вашингтоне, где мэр отменила комендантский час, можно ждать любых провокаций. Пока неизвестно, где именно находится президент Трамп с семьей.

Как уточняет CBS News, в Вашингтоне вандалы в ходе беспорядков повредили здания и исторические места, в том числе мемориалы Линкольна и Второй мировой войны, а также епископальной церкви Святого Иоанна, расположенной недалеко от Белого дома.

Ранее Дональд Трамп высоко оценил реакцию и действия сотрудников правоохранительных органов и, в частности, Секретной службы США, в ответ на акции протеста в столице страны. Он также призвал местные органы власти "доминировать на улицах" в ответ на действия протестующих.

Фото: AP Photo/Mike Stewart
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Напомним, что в четверг в столице штата Миннесота, Миннеаполисе прошла церемония отпевания Флойда. С человеком, имевшим богатую криминальную историю, включая большое количество административных нарушений, в крови которого по результатам судмедэкспертизы, были обнаружены следы запрещенных веществ, прощались как с национальным героем. Его тело находилось в позолоченном гробу. Многие мировые СМИ обошла фотография того, как полицейские встали на колени перед траурным кортежем. После церемонии в Миннеаполисе гроб с его телом отправился в Рейфорд, штат Северная Каролина, где он родился, для публичного прощания и частного семейного служения в субботу. Далее такая же публичная церемония состоится в понедельник в Хьюстоне, где он вырос и прожил большую часть своей жизни. Затем во вторник в церкви "Фонтан похвалы" состоится служение на 500 человек и только потом Флойда похоронят.

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