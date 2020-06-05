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05.06.2020 13:24
Рубрика: Общество

День экологического долга в 2020 году наступит 22 августа

Текст: Елена Березина
День, когда человек исчерпает все ресурсы, созданные планетой за год, в 2020 году настанет 22 августа. Об этом объявила Глобальная сеть экологического следа (GFN).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирный день экологического долга показывает, насколько человек перерасходовал то, что у него есть и взял в долг у планеты и будущих поколений. Для определения этого дня специалисты GFN сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться. Чем раньше наступает день экодолга, тем больше мы задолжали планете и будущим поколениям, и наоборот, чем ближе к концу года смещается дата, тем долг меньше.

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Этот год выдался особенным. Люди, как минимум, два месяца не путешествовали, не пользовались транспортом, чтобы добраться до работы, не посещали торговых и развлекательных центров, не ходили в кафе и рестораны. Кажется, будто за это время природа должна была отдохнуть и восстановиться. Но сложная экономическая ситуация уже становится поводом для запросов со стороны крупного бизнеса о снижении экологических требований. Недостаточный экологический и уже климатический контроль приводит к серьезным катастрофам.

"Во влиянии пандемии на природу не может быть ничего хорошего. Это такой же стресс для планеты, как и для людей, - объясняет Михаил Бабенко, директор программы Зеленая экономика WWF России. - Представьте, что кто-то решил привести себя в форму и задался целью сбросить лишние килограммы при помощи стресса или отравления. Такие меры, может быть, и помогут стать стройнее, но точно не пойдут на пользу организму, и вряд ли будут долгосрочными. С экосистемами также. Только планомерные и устойчивые шаги человечества навстречу природе могут быть эффективными. Не вынужденная остановка производства, а продуманные и технологичные меры, позволяющие снизить его нагрузку на окружающую среду. Не вынужденная потеря рабочих мест на предприятиях, которые добывают, перерабатывают или используют ископаемое топливо, а плавный переход на зеленые источники энергии, который в последствии создаст и новые рабочие места. Не вынужденное сокращение потребления энергии для производства, а плавный переход на энергоэффективные технологии и так далее".

Фото: iStock
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Перепотребление человечеством ресурсов планеты ведет к деградации окружающей среды, результатом чего становится опустынивание, снижение биоразнообразия, истощение плодородного слоя почв и т.д. Помочь сократить долг перед планетой и будущими поколениями может только осознанное и бережное отношение к природе и ее богатствам.

В России утвержден План выполнения РФ обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. В числе его мероприятий: уничтожение накопленных непригодных к использованию и запрещенных к применению пестицидов, промышленных отходов и оборудования, очистка территорий, мониторинг содержания загрязнителей в окружающей среде и мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием стойких органических загрязнителей.

Общество Экология

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