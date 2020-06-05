Динара Молдошева: Добиться значимых результатов невозможно без обмена опытом

В течение последних двадцати лет на евразийской территории продолжается интенсивный процесс становления качественно новой системы охраны и защиты авторских и смежных прав. Выйти на новый уровень правового регулирования помогает Евразийская Конфедерация Обществ Правообладателей (ЕАКОП), объединяющая общества по коллективному управлению интеллектуальными правами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Молдовы, Китая, Турции и Азербайджана.

Так, в Кыргызстане с каждым годом все больше авторов и правообладателей осознают важностьзащиты интеллектуальных прав. Три года назад к ЕАКОП присоединился Кыргызпатент - государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве республики. Поскольку ЕАКОП всегда держит руку на пульсе рынка интеллектуальной собственности, республика с богатой и самобытной культурой не осталась в стороне от эффективных IT-решений для защиты, управления и контроля использования исключительных прав. О том, как в Кыргызстане обеспечивают правовую охрану объектов интеллектуальной собственности и развивают инновационную деятельность, рассказала председатель ведомства Динара Молдошева.

- Динара Автандиловна, какую роль играет Кыргызпатент в регулировании сферы авторского права в Кыргызской Республике?

Динара Молдошева: В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об авторском праве и смежных правах" Кыргызпатент содействует созданию правовых условий для развития творчества в области науки, литературы и искусства, реализации правомочий авторов и обладателей смежных прав, включая право на обращение в суд. Также в отсутствие специализированных общественных организаций Кыргызпатент берет на себя функцию коллективного управления имущественными правами авторов и правообладателей, заключает договоры об использовании авторских прав, осуществляет сбор, распределение и выплату авторского вознаграждения - гонорара.

Национальные авторы могут заключить с ведомством письменный договор и добровольно передать нам полномочия на осуществление их имущественных прав. Иначе выстраиваются отношения с иностранными авторами: защита их прав происходит в соответствии с соглашениями, заключенными с соответственными зарубежными организациями коллективного управления.

На данный момент мы заключили 1230 договоров с авторами, исполнителями и правообладателями на передачу полномочий по управлению имущественными правами, из них с авторами - 746, с исполнителями - 415, с наследниками - 69.

Кыргызпатент также осуществляет государственную регистрацию произведений. Как и во многих других странах, у нас в республике регистрация произведений является добровольной. Следует отметить, что заинтересованность наших авторов в регистрации своих произведений с каждым годом только увеличивается. Сейчас в Кыргызпатенте зарегистрировано около пяти тысяч произведений, авторы которых получили свидетельство установленного образца.

Для улучшения эффективности ведомство внедрило систему электронной подачи заявок - это существенно экономит время авторов и заявителей. Юридические лица, занимающиеся разработкой программных продуктов, стали наиболее активными пользователями электронной версии услуг. Так, показатели государственной регистрации программных продуктов в электронном формате увеличились вдвое.

- Как вы оцениваете результаты работы Кыргызпатента в сфере коллективного управления правами авторов и правообладателей в 2019 году?

Динара Молдошева: В прошлом году деятельность ведомства была в основном направлена на совершенствование системы коллективного управления. Мы активно взаимодействовали с авторами и правообладателями, провели масштабную работу по увеличению сборов авторских вознаграждений, заключению лицензионных соглашений, уменьшению дебиторской задолженности плательщиков. В принципе удалось добиться многих положительных результатов.

Например, в 2019 году сбор авторского вознаграждения составил около 12,5 миллиона сом. Это на 13,6% больше, чем в 2018 году. Рост заключения лицензионных соглашений с пользователями объектов авторского права и смежных прав составил 8%.

Кыргызпатент также уделяет большое внимание совершенствованию законодательства в сфере авторских и смежных прав. Эффективное регулирование необходимо, чтобы создать благоприятные условия для развития творчества и привлечения инвестиций в креативные индустрии страны.

Кыргызпатентом инициировано и в дальнейшем принято постановление Правительства Кыргызской Республики, которым предусмотрено регулирование деятельности общественных организаций по коллективному управлению правами. Постановление определяет размер ежемесячных фиксированных ставок авторского вознаграждения для новых категорий пользователей - фитнес-центров, отелей, салонов красоты и других. Для этого были разработаны специальные формулы, по которым и проводятся расчеты.

- Как возникла идея передачи коллективного управления имущественными правами авторов и правообладателей в руки общественной организации?

Динара Молдошева: Во многих странах существует система коллективного управления правами. Этот вид деятельности обычно осуществляют общественные организации, созданные самими авторами и правообладателями. Это успешная, хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика.

В Евразийском экономическом союзе 27 мая 2019 года вступило в силу Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ направлен на то, чтобы увеличить прозрачность работы организаций по коллективному управлению правами и обеспечить справедливое распределение вознаграждения правообладателям.

Он стал важным шагом к созданию эффективной системы коллективного управления правами на евразийском пространстве. В дальнейшем необходимо продолжить повышать информированность и уровень доверия общества к деятельности ОКУПов.

Опыт стран - членов ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана, России - показывает, что в законодательстве об авторском праве должны быть закреплены нормы по выдаче разрешений на осуществление деятельности ОКУПов. То есть должна быть система государственной аккредитации.

В нашем законодательстве нормы о создании общественной организации и получении согласия Кыргызпатента содержались с 1998 года, но механизм выдачи согласия не был прописан. В связи с этим ведомство разработало проект, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики. Документ определяет условия и порядок выдачи согласия, а также контроля со стороны Кыргызпатента над организациями, осуществляющими коллективное управление правами авторов и правообладателей.

- По вашим прогнозам, произойдет ли передача управления правами авторов и правообладателей общественной организации уже в 2020 году и есть ли потенциальные структуры, которые могли бы взять на себя эту роль?

Динара Молдошева: Интерес со стороны творческого сообщества к ОКУПам, безусловно, есть. Однако пока письменных заявлений от общественных организаций о выдаче согласия на создание организации по коллективному управлению в адрес ведомства не поступало.

Надеемся, что у нас в республике скоро появится общественная организация, которая сможет достойно развивать систему коллективного управления правами и отстаивать интересы наших и зарубежных авторов и правообладателей.

- Предполагается ли определенный переходный период и будет ли предусмотрено разделение сфер управления?

Динара Молдошева: Переходный период для общественных организаций законодательством не предусмотрен. По поводу разделения сфер управления следует сказать, что на территории Кыргызской Республики допускается создание организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, но не более одной организации по управлению одной категорией прав или обладателей прав.

Всего можно выделить около шести таких категорий, которые включают в себя управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения в отношении их публичного исполнения; осуществление прав композиторов на получение вознаграждения за публичное исполнение их произведений; управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства; осуществление прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за их воспроизведение в личных или коммерческих целях и так далее.

- Планируется ли развивать в Кыргызстане другие сферы коллективного управления, в частности, право следования?

Динара Молдошева: Сейчас в Союзе художников Кыргызской Республики состоит около 500 художников. Художественных галерей и магазинов, специализирующихся на продаже произведений искусства, мало даже в столице страны. Вместе с тем стала заметна тенденция подключения к арт-рынку торговых и развлекательных центров, гостиниц, кафе и ресторанов, выставляющих в своих интерьерах работы отечественных художников.

При Союзе художников действует Художественный фонд, через который авторы могут выполнять заказы на изготовление произведений изобразительного искусства. В свою очередь, известные и успешные художники чаще всего продают картины из собственных мастерских, не прибегая к услугам специализированных магазинов и галерей.

Аукционная деятельность в стране на данный момент также слабо развита, имеет скорее разовый характер и инициируется медийными личностями в рамках различных арт-проектов.

Большинство кыргызских художников мало осведомлены о праве следования. Тем не менее они позитивно оценивают перспективу создания общества по осуществлению прав художников. Думаю, появление такого общества в Кыргызской Республике станет делом ближайшего будущего, если за его организацию возьмутся деятельные и профессиональные специалисты, разбирающиеся в арт-рынке.

- Есть ли перспектива введения механизма сбора вознаграждения за частное копирование?

Динара Молдошева: По данным Международной конфедерации обществ авторов и композиторов, в 38 странах мира успешно работает система сбора за частное копирование. Следует отметить, что из стран - членов ЕАЭС эта система применяется только в России.

В наше законодательство также включены нормы о частном копировании. Более того, Кыргызпатент уже разработал проекты документов, определяющих порядок сбора средств для оплаты вознаграждения авторам, исполнителям и изготовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений импортерами оборудования и материальных носителей, используемых для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Мы неоднократно предпринимали попытки согласовать с таможенным органом проекты соответствующего документа и предлагали создать межведомственную рабочую группу по этому вопросу. К сожалению, пока безрезультатно.

Мы и дальше планируем продвигать данный проект. Согласно исследованиям Всемирной организации интеллектуальной собственности, именно с внедрением сбора за частное копирование связано существенное увеличение суммы авторского вознаграждения.

- В последнее время СМИ говорят о модернизации авторского права Кыргызстана. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Динара Молдошева: Указом Президента Кыргызской Республики 2020 год был объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны и поддержки детей. В рамках реализации Указа одной из основных задач Кыргызпатента стала автоматизация производственных процессов, поддержка и развитие информационных систем ведомства. Централизованное хранение данных и их выгрузка в интернет для дальнейшего использования гарантирует высокий уровень идентичности конечных результатов.

Автоматизация деятельности ведомства в части коллективного управления правами подразумевает внедрение и развитие современных цифровых технологий, позволяющих усовершенствовать процесс обмена данными, защиту прав и интересов представляемых авторов и правообладателей. Для достижения намеченных целей Кыргызпатент внедряет в свою деятельность современный программный продукт HyperGraph, предоставленный в рамках нашего членства в Евразийской конфедерации обществ правообладателей. Я уверена, что применение этого решения позволит обеспечить прозрачность отчетности и эффективное управление правами авторов и правообладателей.

Модернизация системы существенно облегчит нашу работу с данными авторов, отчетами телерадиокомпаний, информацией о плательщиках авторского вознаграждения. Авторы смогут онлайн через личный кабинет просматривать сведения о начисленных суммах авторского вознаграждения и информацию об использованных произведениях.

- Кыргызпатент известен активной ролью в международной деятельности. Расскажите, пожалуйста, о ваших ключевых партнерах и проектах.

Динара Молдошева: Кыргызская Республика участвует во многих международных договорах, администрируемых Всемирной организацией интеллектуальной собственности - нашего ключевого партнера в деле развития интеллектуальной собственности.

С 1998 года мы являемся членами ВТО, следовательно, взяли на себя обязательства в рамках соглашения ТРИПС. Кыргызская Республика в принципе опережает большинство постсоветских стран по количеству многосторонних договоров в области интеллектуальной собственности. При этом мы не гнались за количеством ратифицированных договоров, а делали упор на создание благоприятных условий для внутренних и внешних правообладателей.

Кроме того, мы сотрудничаем с партнерами и в рамках СНГ - к примеру, участвуем в Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. С 2015 года наша республика является членом Евразийского экономического союза, в рамках которого заключены договоры по вопросам прав интеллектуальной собственности.

Можно отметить позитивную динамику развития многостороннего и двухстороннего взаимодействия, увеличивается география сотрудничества.

Только за прошлый год мы подписали четыре двусторонних документа, три из которых в рамках визитов на высшем уровне - в присутствии лидеров Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Монголии. Мы активно участвуем в международных мероприятиях, посвященных интеллектуальной собственности, на глобальном уровне отстаиваем интересы страны и наших авторов.

С мая 2017 года Кыргызпатент является полноправным членом ЕАКОП, ставшего нашим основным партнером в сфере авторского права. Одним из крупных совместных проектов мы считаем внедрение программного комплекса для правообладателей и организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами HyperGraph. В настоящее время программное обеспечение HyperGraph установлено, ведутся работы по внесению и выверке данных, а также адаптация программного обеспечения под бизнес-процессы Кыргызпатента. Следует отметить, что в течение года нам оказывалась техническая и консультационная поддержка со стороны ЕАКОП, проводилось обучение сотрудников Кыргызпатента по освоению программного продукта HyperGraph.

В рамках учебной программы и при финансовой поддержке ЕАКОП два сотрудника Кыргызпатента обучаются в магистратуре Российской академии интеллектуальной собственности.

Внедрение программного продукта HyperGraph позволит ведомству повысить качество управления и заметно улучшить работу при осуществлении функции коллективного управления имущественными правами авторов и правообладателей.

- Какова роль Кыргызпатента в борьбе с пиратством? Каков механизм взаимодействия с участниками рынка и регуляторами в этом вопросе?

Динара Молдошева: Вопросы защиты прав отнесены к компетенции правоохранительных органов, антимонопольного и таможенного органов. Более того, отдельными функциями в части регулирования деятельности телерадиовещательных организаций наделено министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Ведомство тесно сотрудничает с этими государственными органами в части проведения экспертных консультаций, различных мероприятий, конференций, социальных акций, семинаров, круглых столов и так далее.

В 2019 году была проведена масштабная информационная кампания по противодействию незаконному использованию объектов авторского права, в рамках которой состоялись конкурсы среди молодежи на написание лучшего эссе и создание плакатов на темы: "Стоп пиратству" и "Пора начать честный бизнес". Велась активная работа по информированию населения и размещению постеров, плакатов, объявлений в электронных и печатных СМИ. Также по всем регионам республики на рекламных щитах были размещены баннеры: "Уважай авторское право", "Зарегистрируй товарный знак", "Контрафактная продукция" и "Оригинал vs подделка".

Для эффективной борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности необходимо наличие высококвалифицированных специалистов на государственном уровне.

Кыргызпатент занимается специализированным обучением сотрудников правоохранительных, таможенных и судебных органов. К примеру, за 2019 год на краткосрочных обучающих курсах квалификацию в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности повысили 142 сотрудника из 25 организаций и 13 высших учебных заведений.

Гостевые лекции ведомства посетили более 600 человек. С 2018 года Кыргызпатент сотрудничает с Ассоциацией телерадиоорганизаций Кыргызской Республики. В рамках данного сотрудничества на постоянной основе проводятся совместные встречи и тренинги по вопросам авторского права и смежных прав для сотрудников.

- Каковы основные векторы развития ведомства в ближайшей перспективе?

Динара Молдошева: Важнейшей задачей государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики станет реализация Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023". В 2019 году Кыргызпатент уже присоединился к системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", к которой на сегодняшний день подключены 15 наших информационных систем по интеллектуальной собственности, в том числе по авторскому праву. Через "Тундук" осуществляется обмен информацией с государственными органами.

Кыргызпатент и его подведомственные организации перешли на обновленную версию системы электронного документооборота Infodocs с использованием облачной электронной цифровой подписи от государственного предприятия "Инфоком".

Также мы продолжаем работу по оцифровке фондов и созданию электронных каталогов, автоматизации библиотечных процессов Государственной патентно-технической библиотеки при Кыргызпатенте.

В части авторского права мы продолжим работу по внедрению специализированного программного обеспечения HyperGraph для автоматизации учета и распределения авторского вознаграждения.

- В каких ключевых мероприятиях намерен участвовать Кыргызпатент в 2020 году?

Динара Молдошева: Одно из главных мировых событий в сфере интеллектуальной собственности - это выборы генерального директора ВОИС. В связи с этим мы планируем участие в сессии Координационного комитета ВОИС, Генеральной Ассамблеи ВОИС, Ассамблеях Парижского и Бернского союзов.

Немаловажным событием станет и председательствование Кыргызской Республики в Административном совете Евразийской патентной организации осенью этого года в Бишкеке. Также в этом году мы примем участие в девятом заседании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Планируем продолжить работу и в рамках Генеральной Ассамблеи ЕАКОП.

Подобные мероприятия для нас очень важны. Развитие интеллектуальной собственности - приоритет для государства, но добиться здесь значимых результатов невозможно без обмена опытом с другими странами. Профессиональные мероприятия уже стали для нас эффективными площадками получения необходимой информации о лучших практиках, укрепления существующих партнерских связей, установления полезных деловых контактов для совместных проектов и многого другого.

Евразийская Конфедерация Обществ Правообладателей (ЕАКОП) создана для формирования и развития института управления авторскими и смежными правами на территории евразийского пространства, способствует внедрению современных IT- решений для контроля по использованию интеллектуальной собственности. ЕАКОП - ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус аккредитованного наблюдателя при Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на территории стран Евразии.