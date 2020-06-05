Раскопан древнейший на Земле паразит

Более 500 миллионов лет назад на Земле уже существовали паразиты. Такой вывод позволило сделать исследование окаменелости из южного Китая.

Ученые из Северо-западного университета в городе Сиань зафиксировали самый древний известный на сегодня пример взаимоотношений паразита и хозяина. Как пишет Nature Communications, предметом их изучения стали окаменелости возрастом 515 миллионов лет, относящиеся к морским беспозвоночным организмам брахиоподам (или плеченогим), похожим на широко распространенных в древности моллюсков. Сейчас они - большая редкость.

Исследователи выяснили, что трубки, покрывающие поверхность найденных раковин брахиопод, когда-то были заняты паразитическими червями, которые питались за их счет. Без паразитов раковины были больше.

Тип червей определить не удалось, но возраст ископаемых совпадает с так называемым кембрийским взрывом, произошедшим около 540 миллионов лет назад. Тогда эволюция живых существ на Земле была стремительной, и появились первые животные с глазами, органами и конечностями.

Открытие китайских ученых указывает на то, что паразитизм, вероятно, является еще одним значимым биологическим взаимодействием, возникшим в тот период, и поможет понять его влияние на историю жизни в целом.