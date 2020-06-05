Два футболиста "Бенфики" пострадали после нападения на клубный автобус

На автобус португальского футбольного клуба "Бенфика" напали неизвестные.

В четверг команда проводила матч возобновившегося чемпионата Португалии по футболу. Лиссабонцы в гостях встречались с клубом "Тондела". Матч завершился со счетом 0:0, что позволило команде по дополнительным показателям обойти "Порту" и возглавить турнирную таблицу.

"Бенфика" возвращалась домой, когда автобус с командой закидали камнями, в результате чего два футболиста получили порезы от разбившихся стекол. Пострадавшими оказались Андрия Живкович и Юлиан Вайгль. Им была оказана помощь в больнице.

Руководство португальской лиги осудило этот инцидент. "Неприемлемо, что такие события продолжают иметь место в обществе. Они не футбольные фанаты, это преступники", - говорится в заявлении.

"Бенфика" сообщила о том, что нападавшие пока не задержаны, а оба футболиста пока остались в больнице.