Эксперты Роскачества назвали самые опасные и безопасные продукты

На основе собственных исследований эксперты Роскачества определили пять лучших и пять худших с точки зрения безопасности категорий продуктов.

Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.

Так, водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка. 16 марок коньяка не прошли тесты Роскачества на безопасность и ни одна не получила Знак качества. Наиболее распространенное нарушение для коньяка - алкогольный напиток изготовлен из спирта невиноградного происхождения. Среди напитков самыми безопасными признаны, кроме водки, пиво светлое и томатный сок.

Сметана и клубничный йогурт - самые безопасные молочные продукты. Самые небезопасные - творог и масло сливочное 82,5% жирности. В некачественной молочке эксперты чаще всего встречали кишечную палочку, антибиотики и растительные жиры.

Среди круп наиболее безопасной можно считать гречку. Вообще эксперты Роскачества находили в крупах мертвых жуков, пестициды и металломагнитные примеси.

Икра лососевых - самый небезопасный продукт в категории "Рыба и морепродукты". Пять раз в рыбных продуктах была обнаружена кишечная палочка, четыре раза - стафилококк и вредные бактерии.

Самыми небезопасными мясными продуктами можно считать пельмени, свиной шашлык и фарш "Домашний". Самым безопасным - кур бройлеров. Антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов эксперты находили в опасных для здоровья продуктах этой категории.

Из бакалейного отдела продуктами-отличниками стали сушки и пищевая соль. Некачественные продукты здесь могут содержать кишечную палочку, охратоксин А и возбудителя картофельной болезни.