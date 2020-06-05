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05.06.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Эксперты Роскачества назвали самые опасные и безопасные продукты

Текст: Ольга Игнатова
На основе собственных исследований эксперты Роскачества определили пять лучших и пять худших с точки зрения безопасности категорий продуктов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.

Фото: iStock
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Так, водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка. 16 марок коньяка не прошли тесты Роскачества на безопасность и ни одна не получила Знак качества. Наиболее распространенное нарушение для коньяка - алкогольный напиток изготовлен из спирта невиноградного происхождения. Среди напитков самыми безопасными признаны, кроме водки, пиво светлое и томатный сок.

Сметана и клубничный йогурт - самые безопасные молочные продукты. Самые небезопасные - творог и масло сливочное 82,5% жирности. В некачественной молочке эксперты чаще всего встречали кишечную палочку, антибиотики и растительные жиры.

Среди круп наиболее безопасной можно считать гречку. Вообще эксперты Роскачества находили в крупах мертвых жуков, пестициды и металломагнитные примеси.

Икра лососевых - самый небезопасный продукт в категории "Рыба и морепродукты". Пять раз в рыбных продуктах была обнаружена кишечная палочка, четыре раза - стафилококк и вредные бактерии.

Фото: iStock
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Самыми небезопасными мясными продуктами можно считать пельмени, свиной шашлык и фарш "Домашний". Самым безопасным - кур бройлеров. Антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов эксперты находили в опасных для здоровья продуктах этой категории.

Из бакалейного отдела продуктами-отличниками стали сушки и пищевая соль. Некачественные продукты здесь могут содержать кишечную палочку, охратоксин А и возбудителя картофельной болезни.

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