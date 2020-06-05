"Это не коронавирус": жена Кокшенова назвала причину его смерти

Наталья Лепехина, вдова народного артиста России Михаила Кокшенова, скончавшегося вчера, назвала причину смерти супруга.

Опровергнув ранее прозвучавшее в СМИ сообщение о том, что у Михаила Михайловича могла быть коронавирусная инфекция.

"У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта", - сказала она в комментарии РБК.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина. На экранах дебютировал в 1957 году в ленте "Высота".

На счету артиста более 130 проектов: "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Шырли-Мырли", "31 июня", "Вечный зов", "Адъютант его превосходительства".

Пятнадцать картин Кокшенов поставил как режиссер, на ряде лент выступив сценаристом и продюсером.