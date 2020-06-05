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Умер актер Михаил Кокшенов

Новости
    05.06.2020, 13:48
Текст:   Олег Усков

Один из королей - и это без преувеличений - советской и российской комедии Михаил Кокшенов скончался сегодня на 84-м году жизни.

О смерти Народного артиста РФ, замечательного актера и режиссера, в своем Facebook сообщила только что поэтесса Любовь Воропаева.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" - написала она.

Три года назад Кокшенов перенес инсульт. В прошлом году ему также потребовалась экстренная помощь медиков.

Михаил Михайлович Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина. На экранах дебютировал в 57-м - эпизодической ролью комсомольца в "Высоте".

На счету артиста десятки ярких, хоть и далеко не всегда первостепенных, образов в более чем 130 проектах: "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Шырли-Мырли", "Импотент", "Русский бизнес", "Звезда пленительного счастья", "31 июня", "Новый Одеон", "Вечный зов", "Адъютант его превосходительства".

Пятнадцать картин Кокшенов поставил как режиссер. Также выступая продюсером и сценаристом.

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