ФХР представила Валерия Брагина и Игоря Ларионова

Федерация хоккея России (ФХР) в формате видеоконференции представила Валерия Брагина и Игоря Ларионова как новых главных тренеров главной и молодежной сборных России.

С 2018 года это уже третья перестановка у руля "Красной машины" и питерском СКА, работа в котором идет обязательным дополнением к посту в сборной. Перед чемпионатом мира-2018 Олега Знарка в авральном порядке сменил Илья Воробьев, который после первенства планеты-2019 уступил свою должность Алексею Кудашову. Только последний в отличие от своих предшественников не успел провести во главе сборной и СКА ни одного полноценного сезона. Из-за коронавируса чемпионат мира-2020 в Швейцарии был отменили, а сезон-2019/20 в Континентальной хоккейной лиге завершился досрочно. То есть по большому счету формального повода для перестановок не было. Но, по слухам, Кудашов из-за обрушившегося на него давления сам попросил освободить его от должности. В ФХР эту версию в целом подтвердили.

"Работа ведется системно. Мы хотим быть первыми в рейтинге мирового хоккея. С точки зрения главных тренеров, мы со всеми общаемся, со всеми на связи, даже с теми, кто уже покинул этот пост. У каждого есть свои причины. Работа главного тренера сборной России подразумевает круглосуточность. Это серьезный вызов. Команда должна стать для тренера семьей. Не все на это готовы", - заявил первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной команды России Роман Ротенберг.

"По семейным причинам Кудашов не мог выполнять круглосуточную работу. Кудашов сам к нам обратился после сезона, попросив рассматривать его в качестве консультанта. Какой-то одной причины ухода Алексея Николаевича. Был системный подход", - пояснил он.

А вот Брагин к новому вызову готов. Даже несмотря на то, что его последний опыт работы главным тренером в клубе был не совсем удачным: в 2012 году Валерий Николаевич был отправлен в отставку из ЦСКА прямо по ходу сезона. Но с тех пор воды утекло немало. Да и Брагина к совмещению подводили плавно: с января специалист уже работал старшим тренером в основной сборной и СКА.

"Не сказал бы, что у меня был негативный опыт. А в совмещении ничего страшного нет, - заявил Брагин. - В последние два месяца работы в СКА и в сборной я посмотрел, окунулся в эту атмосферу. Очень много кандидатов в СКА. Работа, проводимая в клубе, будет переносится и в сборную. Те нюансы, которые существуют во время игры, должны нарабатываться тренером постоянно. Клубный опыт должен переноситься в сборную".

Контракт с Брагиным, как, впрочем, и с Ларионовым, рассчитан до Олимпиады-2022 в Пекине, где поставлена вполне конкретная цель - повторить золотой успех Пхенчхана-2018. Однако в ближайшей перспективе - подготовка к чемпионату мира, который в 2021 году пройдет в Минске. Тут основная специфика заключается в том, что из-за сдвига сезона НХЛ-2020/21, который может начаться только в январе, рассчитывать на подмогу легионеров вряд ли есть смысл.

"Нам предстоит провести очень серьезную работу, - продолжил Брагин. - На первых двух этапах Евротура будем определяться по составу, а на следующих наигрывать его для чемпионата мира. Чтобы подготовить команду, нужно минимум два-три серьезных турнира пройти с составом. На кого я буду опираться, сказать сложно. Практически все кандидаты прошли через мою "молодежку", всех кандидатов я знаю".

"Сезон покажет, но я рассчитываю на молодежное звено из СКА Марченко-Морозов-Подколзин, которое уже привлекалось в сборную и неплохо себя проявило. Будем следить и за опытными хоккеистами", - отметил он.

В свою очередь у нового главного тренера "молодежки" Игоря Ларионова по сути нет тренерского опыта, если не считать работу в штабе Брагина на молодежном чемпионате мира-2020, где сборная России взяла золото. Впрочем, сам "профессор", как называют Ларионова в хоккейном мире, уверен, что справится.

"Я понимаю все опасения, - признался Ларионов. - Но Володя Филатов и Сергей Голубович, мои помощники, досконально знают этих мальчишек. Я собрал колоссальный объем информации под Валерия Брагина, но теперь эта информация в наших руках. Для меня очень важно дать этим мальчишкам почувствовать себя. Разговор идет не обо мне, а о команде. Готов делиться с ребятами опытом, который приобрел".

По его словам, "хоккей - игра ошибок", и если не давать "мальчишкам возможность ошибаться, то у них не будет возможности себя реализовать".

"Не совсем правильно говорить, что у меня нет опыта. Я не из баскетбола прихожу, не из фигурного катания. Хоккей - командный вид спорта. Я работал с не последними хоккейными людьми. Этот опыт невозможно купить или получить в университете. Хочу собрать весь этот опыт и выложить его мальчишкам. Не знаем, что будет с ближайшим молодежным чемпионатом мира в Эдмонтоне, но мы стараемся играть на опережение. Смотрю в будущее с оптимизмом, команда у нас должна получиться очень интересная", - подчеркнул Ларионов.