Фониатр дал советы любителям вокала по уходу за голосом

Караоке позволило огромному количеству людей почувствовать себя звездами сцены, но не все любители вокала и застольного пения знают, что за голосом нужно следить и правильно тренировать. Так как голосовые связки довольно уязвимы и вместо вокала появятся сиплые хрипы.

"Мужские голоса более грудные, свое максимальное развитие они получают в возрасте 40-50 лет. Крайне редко среди сильной половины человечества встречаются личности, которые могут владеть также и женским диапазоном. Женские голоса более высокие и пластичные", - пишет kp.ru.

Специалист фониатр помогает избежать серьезных проблем с голосом. Только он может провести полное обследование главного органа вокалиста и подобрать нужное лечение без риска для голосовых связок. Впрочем если следовать мерам профилактики, то лечиться не потребуется.

В холодное время года не следует разговаривать на улице. Это важно чтобы избежать переохлаждения связок и не допустить охриплость голоса. Свести к минимуму риск простудных заболеваний. Длительные прогулки в холодную, мокрую погоду, пребывание в сырых помещениях, игнорирование первых симптомов простуды приведут к плачевным последствиям.

Кстати, не следует повышать голос и шептать, кстати, тоже не рекомендуется - это сильно нагружает голосовые связки. Работать следует в хорошо проветриваемом помещении с оптимальной влажностью. Кроме того, нужно устраивать разгрузочные дни - то есть дни покоя и отдыха.

И наконец, если голос охрип, а народные методы лечения не помогают - обратитесь к врачу и строго следуйте его рекомендациям.