Новости

Путин согласился помочь зоозащитникам 16:39
Германия выступила против санкций США по "Северному потоку-2" 16:37
Палестина не приняла налоговые отчисления от Израиля 16:35
На Дону чиновника обвинили в аферах с канализацией на 24 млн рублей 16:31
Renault тестирует в Европе новый Logan 16:29
В Раде призвали к отставке Авакова с поста главы МВД Украины 16:28
Русская гуманитарная миссия оказала помощь нуждающимся в Косово 16:23
Путин призвал не затягивать с реализацией предложений экологов 16:19
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп" 16:15
В Петербурге возобновится работа ночных автобусов 16:11
Суд арестовал экс-замглавы управления капстроительства Оренбурга 16:11
"Любил народ": Борис Грачевский рассказал, каким был Михаил Кокшенов 16:09
Владелец Volkswagen Golf не позволил утонуть своей машине 16:05
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов 16:01
Главный фтизиатр Минздрава напомнила о масках и перчатках 15:59
Пригожин объяснил, почему отказался работать с Михайловым, Ваенгой и Гуфом 15:58
Житель Удмуртии установил рекорд России по скандинавской ходьбе 15:56
Раскопан древнейший на Земле паразит 15:30
Фониатр дал советы любителям вокала по уходу за голосом 15:25
На Кубани завели дела из-за загрязнений черноморских пляжей 15:25
У калининградского министра диагностировали COVID-19 15:19
Путин обещал учесть предложения экологов в нацпроекте 15:19
Названы самые привлекательные для туризма регионы Арктики 15:15
Путин поручил внести поправки по предотвращению ЧС как в Норильске 15:03
Богатая могила юного принца этрусков обнаружена в Вульчи 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 15:25
Рубрика: Общество

Фониатр дал советы любителям вокала по уходу за голосом

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Караоке позволило огромному количеству людей почувствовать себя звездами сцены, но не все любители вокала и застольного пения знают, что за голосом нужно следить и правильно тренировать. Так как голосовые связки довольно уязвимы и вместо вокала появятся сиплые хрипы.

Фото: youtube.com/Lindsey Stirling
Как будут выглядеть театры, музеи и музыкальные лейблы в 2030 году

"Мужские голоса более грудные, свое максимальное развитие они получают в возрасте 40-50 лет. Крайне редко среди сильной половины человечества встречаются личности, которые могут владеть также и женским диапазоном. Женские голоса более высокие и пластичные", - пишет kp.ru.

Специалист фониатр помогает избежать серьезных проблем с голосом. Только он может провести полное обследование главного органа вокалиста и подобрать нужное лечение без риска для голосовых связок. Впрочем если следовать мерам профилактики, то лечиться не потребуется.

В холодное время года не следует разговаривать на улице. Это важно чтобы избежать переохлаждения связок и не допустить охриплость голоса. Свести к минимуму риск простудных заболеваний. Длительные прогулки в холодную, мокрую погоду, пребывание в сырых помещениях, игнорирование первых симптомов простуды приведут к плачевным последствиям.

Кстати, не следует повышать голос и шептать, кстати, тоже не рекомендуется - это сильно нагружает голосовые связки. Работать следует в хорошо проветриваемом помещении с оптимальной влажностью. Кроме того, нужно устраивать разгрузочные дни - то есть дни покоя и отдыха.

И наконец, если голос охрип, а народные методы лечения не помогают - обратитесь к врачу и строго следуйте его рекомендациям.

Общество Здоровье Культура Музыка Фолк Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов
В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"
В Совфеде прокомментировали призыв к России "уйти с Ближнего Востока"
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря