Главный фтизиатр Минздрава напомнила о масках и перчатках

Соблюдение масочного режима крайне важно в период снижения количества случаев заражения Covid-19, считает главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

"Несмотря на то, что в ряде регионов отмечается снижение числа заболевших и смягчаются ограничительные меры, во избежание инфицирования необходимо носить маски", - приводятся её слова в пресс-релизе ведомства.

Так, Васильева, отмечает, что коронавирусная инфекция преимущественно передаётся воздушно-капельным путём. При кашле и чихании, и даже при громком разговоре происходит выделение мельчайших частиц, в которых может быть вирус, и он легко проникает в верхние дыхательные пути человека, который находится рядом. Поэтому, если зараженный человек носит маску, она защищает других от распространения вируса.

Главный внештатный фтизиатр подчеркнула, что существенная доля вирусоносителей - это те, у кого болезнь протекает бессимптомно. Они также могут заражать других. Но если все будут носить маски, то мы сможем защитить друг друга, уверена эксперт.

Васильева также напомнила о барьерной функции перчаток. Она пояснила, что вирус может передаваться контактным путем через поверхности.

"Если больной человек откашлялся в кулак, то у него на руке остались вирусы. Он взялся за дверную ручку, нажал кнопку в лифте. Но другой человек без перчаток также может взяться за эту ручку, нажать кнопку и потом прикоснуться к лицу. Таким образом, вирус занесется в организм через верхние дыхательные пути", - подытожила Васильева. По её словам, в общественных местах нельзя прикасаться к своему лицу, к носу, рту и глазам, через которые может произойти проникновение вирусов как в перчатках, так и без них.