Хакеры в США атаковали университет в поисках данных о вакцине от COVID-19

Хакеры атаковали университет в США, где разрабатывается лекарство от COVID-19, сообщило агентство Bloomberg.

"Калифорнийский университет в Сан-Франциско - ведущий американский центр по созданию тестов на наличие антител к новому типу коронавируса, а также по разработке и проведению клинических испытаний лекарств. На его базе тестировали противомалярийный препарат гидроксихлорохин", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Подробности инцидента следователи не разглашают. Известно, что специалисты уже начали изучать все обстоятельства, связанные с атакой на научный центр США. Возможный ущерб для ученых также предстоит определить экспертам.