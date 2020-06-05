Как будут открываться границы Европы

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон выступила комментарий перед встречей национальных министров, которая пройдет в пятницу, заявив, что государства, входящие в Евросоюз, должны открыть внутренние границы к концу июня.

Стало известно, что Еврокомиссия 15 июня примет решение о том, следует ли прекращать или расширять закрытие внешних границ шенгенской зоны для граждан стран, не входящих в сообщество, в том числе, для россиян.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала европейским странам держать границы закрытыми, как минимум, до 15 июня. Вместе с тем, отмечают наблюдатели, в вопросе открытия Европой своих границ пока царит полная неразбериха и отсутствует единый свод правил. Вспышка коронавируса еще в марте этого года вынудила Европейскую комиссию рекомендовать государствам-членам закрыть все въездные порты ЕС для граждан стран, не входящих в союз и шенгенскую зону, напоминает сайт Schengen Visa Info. Один за другим государства-члены и страны, связанные с шенгенской зоной, перешли к закрытию своих границ, несмотря на то что в начале пандемии некоторые из государств пытались сопротивляться реализации этого решения. Поскольку в апреле, а затем и в мае число случаев заражения в блоке уменьшилось, в Еврокомиссии начали работать над открытием границ и отменой пограничного контроля.

По мере приближения летнего туристического сезона страны-члены ЕС стремятся отменить как внутренние ограничения, так и открыть границы для второстепенных поездок, чтобы иностранцы смогли приезжать в популярные туристические и курортные места, отмечает ВВС. Некоторые страны разрешат въезд иностранцам, проживающим за пределами ЕС, другие сначала откроются только для граждан тех стран, где имеется низкий уровень заражения коронавирусом. Критерии этого пока не определены. Это как раз должно обсуждаться на встрече в Брюсселе в пятницу. По приезде в большинство стран-членов ЕС от граждан стран или регионов с высоким уровнем риска потребуют сдать тесты на коронавирус. Однако есть государства, где иностранцам не потребуется сдавать тесты - у них будут только измерять температуру. К слову, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточняет, что тестирование путешественников перед отъездом или проверка температуры по прибытии могут быть запоздалыми, поскольку иностранцы могут быть заражены до или во время отъезда. И поездка лишь поспособствует дальнейшему распространению вируса среди тех, кто оказался с ними в самолете, поезде, автобусе или в других транспортных средствах, если перед отправлением они не сдали тесты на наличие коронавируса.

Первыми в начале этой недели об открытии границ объявили власти Италии, страны, которая сильно пострадала во время пандемии. Большая часть стран-членов Евросоюза намерена открыть свои границы позже, но, как и планируют в Брюсселе, до конца июня. К ним относятся Франция, Бельгия, Германия, Греция, Австрия, Нидерланды и Чешская Республика, которые планируют сделать это 15 июня. Кстати, Австрия откроет границы для въезда всех граждан стран, входящих в шенгенскую зону, за исключением итальянцев. В Париже заявили о том, что карантин не будет обязательным для въезжающих граждан стран-членов ЕС, однако, такая мера может быть введена в отношении иностранцев из тех стран, власти которых требуют от французских граждан пройти карантин или представить отрицательные результаты теста COVID-19 по прибытии в них.

Испания рассчитывает принять иностранных туристов с 1 июля. Ранее сообщалось о том, что с 22 июня власти этой страны снимут ограничения на пересечение границ с Францией и Португалией. Швейцария отменит ограничения на въезд, работу и проживание в этой стране для граждан всех стран, входящих в шенгенскую зону и восстановит полное свободное передвижение людей через нее с середины июня и не позднее 6 июля. Португалия планирует открыть границы для иностранцев с 1 июля. Туристы должны будут представить отрицательные результаты теста за 72 часа до вылета в те компании, где они приобретали путевки, или пройти тестирование по прибытии в страну. Оно будет оплачиваться местным правительством.

Поскольку Британия больше не является частью ЕС, ее гражданам не будет разрешено въезжать в большинство стран европейского сообщества. Срок действия этого ограничения пока не определен. Напомним, что на прошлой неделе британские власти приняли решение о том, что всем иностранцам, въезжающим в страну, необходимо будет самостоятельно отправиться на изоляцию в течение двух недель, начиная с 8 июня. При этом все иностранцы, въехавшие в Альбион, будут обязаны, как и британцы, с 15 июня носить в общественном транспорте лицевые маски. В противном случае им может быть отказано в поездке, будь то метро, или автобус, кроме того, они будут оштрафованы. Кстати, глава крупного авиаперевозчика Ryanair Майкл О'Лири назвал британский 14-дневный карантин "бесполезным", заявив о том, что он нанесет крупный ущерб индустрии туризма страны.