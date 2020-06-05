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5 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 5 июня 2020 года № 221-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»

Дата подписания 5 июня 2020 г.
Опубликован 5 июня 2020 г.
Вступает в силу 8 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг) изменение, изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции:

"2.2. Оказание стоматологических услуг, за исключением:

заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

оказания плановой стоматологической помощи по терапевтическому профилю в ОБУЗ "Курская областная стоматологическая поликлиника" комитета здравоохранения Курской области и ОБУЗ "Курская городская детская стоматологическая поликлиника" комитета здравоохранения Курской области.".

2. Распоряжение вступает в силу с 8 июня 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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