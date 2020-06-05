Ларионов сменил Брагина на посту главного тренера молодежной сборной по хоккею

Легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную.

Федерация хоккея России объявила наставников молодежной сборной страны по хоккею. Как сообщалось ранее, новым главным тренером молодежной команды стал Игорь Ларионов, на последнем чемпионате мира входивший в тренерский штаб Валерия Брагина.

Ларионов - двукратный олимпийский чемпион 1984 и 1988 годов. Он четырежды побеждал на чемпионатах мира и три раза становился обладателем Кубка Стэнли. В составе ЦСКА восемь раз выигрывал чемпионат страны, а тройка с Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым долгое время считалась одной из сильнейших в мировом хоккее.

"Для меня это назначение - большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную - очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды", - сказал Ларионов пресс-службе ФХР.

"Непростая задача дает мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене", - добавил он.

Помогать Ларионову будут Сергей Голубович, успешно работавший в юниорской сборной, а также Владимир Филатов и Николай Хабибулин, который будет работать с вратарями.

Глава ФХР Владислав Третьяк отметил, что Ларионов не нуждается в представлении.

"Многоуровневые знания о хоккее, в том числе о современном молодежном, безусловно, помогут ему. Ларионов получил отличный опыт на прошедшем МЧМ, где наша сборная играла в атакующий хоккей и доминировала на турнире, остановившись в полушаге от золота. Помимо Брагина и Ларионова, в нашей системе будет еще два новых тренера: Владимир Потапов и Александр Титов в юниорских сборных. Работавшие с этими командами ранее Сергей Голубович и Владимир Филатов войдут в тренерский штаб молодежной сборной", - сказал он.