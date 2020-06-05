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05.06.2020 09:49
Рубрика: Спорт

Ларионов сменил Брагина на посту главного тренера молодежной сборной по хоккею

Текст: Максим Домчев
Легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Федерация хоккея России объявила наставников молодежной сборной страны по хоккею. Как сообщалось ранее, новым главным тренером молодежной команды стал Игорь Ларионов, на последнем чемпионате мира входивший в тренерский штаб Валерия Брагина.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Ларионов - двукратный олимпийский чемпион 1984 и 1988 годов. Он четырежды побеждал на чемпионатах мира и три раза становился обладателем Кубка Стэнли. В составе ЦСКА восемь раз выигрывал чемпионат страны, а тройка с Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым долгое время считалась одной из сильнейших в мировом хоккее.

"Для меня это назначение - большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную - очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды", - сказал Ларионов пресс-службе ФХР.

"Непростая задача дает мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене", - добавил он.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Помогать Ларионову будут Сергей Голубович, успешно работавший в юниорской сборной, а также Владимир Филатов и Николай Хабибулин, который будет работать с вратарями.

Глава ФХР Владислав Третьяк отметил, что Ларионов не нуждается в представлении.

"Многоуровневые знания о хоккее, в том числе о современном молодежном, безусловно, помогут ему. Ларионов получил отличный опыт на прошедшем МЧМ, где наша сборная играла в атакующий хоккей и доминировала на турнире, остановившись в полушаге от золота. Помимо Брагина и Ларионова, в нашей системе будет еще два новых тренера: Владимир Потапов и Александр Титов в юниорских сборных. Работавшие с этими командами ранее Сергей Голубович и Владимир Филатов войдут в тренерский штаб молодежной сборной", - сказал он.

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