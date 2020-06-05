Малый бизнес ожидает возвращение спроса к докризисному уровню

В результате введения карантинных ограничений большинство малых предприятий столкнулись со снижением спроса на свою продукцию или услуги. Однако больше половины компаний ожидают, что после снятия ограничений спрос вернется к докризисному уровню или даже вырастет. Оптимистичнее всех настроены владельцы автосервисов.

У 65% малых предприятий из-за карантина спрос снизился более, чем на 50%, показал опрос компании CARCADE. Еще 10% компаний отметили, что спрос на их продукцию остался без изменений, а 5% сообщили о росте продаж. Больше всех ожидаемо пострадали сегменты HoReCa и услуги населению - рестораны и кафе остаются закрытыми до сих пор, не все из них наладили работу на вынос, в этом сегменте продажи упали у 100% опрошенных компаний.

Также среди наиболее пострадавших - аренда автотранспорта и логистические услуги (продажи упали у 94% участников опроса), производство и ритейл (91%). В ходе опроса представители этих отраслей рассказали, что вынуждены сокращать расходы и продавать часть активов, а также использовать лизинговые и кредитные каникулы.

- Основной удар карантина пришелся на "последнюю милю" снабжения населения важнейшими товарами и услугами - предприятия общественного питания и ритейл. Именно они сильнее всего пострадали от падения спроса и пессимистичнее всего смотрят в будущее, - рассказал "РГ" генеральный директор CARCADE Олег Заглядин. - До полного окончания карантинных мероприятий, а это произойдет нескоро, именно этот бизнес останется в зоне риска, будет подвергаться ограничениям и, в результате, активно переходить в "доставочный" формат. Он же станет новым потребителем легкового и легкого коммерческого транспорта, поменяв дорогую аренду в торговых центрах на собственный автопарк.

У компаний из сферы оптовой торговли продажи почти у 19% остались без изменений или даже выросли. Среди предоставляющих бизнес-услуги смогли удержать или превысить текущий уровень 24% организаций. В строительстве и ремонте увеличить продажи никому не удалось, но 20% компаний сохранили объем заказов. В этих сегментах предприятия предлагают клиентам новые продукты и услуги, а также снижают цены, чтобы избежать снижения оборота.

Несмотря на проблемы, большинство малых предприятий настроены оптимистично и ожидают, что после снятия карантина спрос вернется к докризисному уровню или даже вырастет. Наибольший оптимизм проявляют предприниматели автосервисной отрасли (100% ожидает роста), строительства, бизнес-услуг и услуг населению (около 60% ожидают, как минимум, возвращения к прежнему уровню).Наименее оптимистичны HoReCa и ритейл, где почти 80% опрошенных прогнозируют снижение продаж, а также производство и аренда автотранспорта (около 60% ожидают падения оборота).

Интересно, что почти 30% предприятий сообщили о недостаточности имеющегося автопарка для текущей деятельности компании,несмотря на снижение продаж. Лидерами по этому параметру стали компании, оказывающие услуги населению (почти 50% опрошенных) и логисты (40% опрошенных).

- Малому бизнесу нужны отсрочки по выплате кредитов и штрафов, доступные займы на выплату заработных плат, отмена проверок контролирующих органов и освобождение от (либо снижение) арендных платежей, - отметил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. - Все эти меры поддержки и оказывает государство. Но есть еще один фактор, который очень влияет на бизнес - ограничения из-за самоизоляции. Они продиктованы заботой о безопасности граждан, и отменить введенные меры единомоментно нельзя без риска увеличения числа заболевших. Поэтому чем больше граждан будут соблюдать ограничения, тем быстрее они будут смягчены и быстрее начнет восстанавливаться экономика. Со стороны государства для поддержки малого и среднего бизнеса возможно расширение перечня сфер, пострадавших от кризиса и своевременная точечная помощь пострадавшим компаниям.

Разные сегменты малого бизнеса будут приходить к докризисным показателям неравномерно, полагает Павел Сигал. Например, если общепит сможет организовать работу с учетом требований Роспотребнадзора и продолжить доставку готовых блюд домой и в офис, то у сферы досуга и туристической отрасти показатели расти будут гораздо медленнее (границы пока закрыты, россияне не сразу рискнут посещать заграничные курорты, чтобы избежать заражения).

-Предпринимателям придется ориентироваться на запросы, которые сейчас есть у потребителей. Например, вместо путешествий за рубеж можно развивать и популяризировать внутренний туризм и предлагать перспективные направления. Сфера досуга может частично перейти в режим онлайн, чтобы обеспечить безопасность и реализовать потребности граждан в интересном проведении свободного времени, - отметил эксперт.

- Важнее всего то, что российский малый бизнес обладает значительным потенциалом адаптации к любым экономическим изменениям, - подчеркнул Олег Заглядин. - Несмотря на крайне жесткие и совершенно неожиданные карантинные ограничения, предприниматели планируют восстановить утраченные позиции, а небольшая часть из них смогла в кратчайший срок перестроиться и успешно продолжить работу в новых условиях.