Мексиканские военные изъяли почти 10 тонн наркотиков на границе с США

Министерство обороны Мексики сообщило об изъятии крупной партии наркотических средств в приграничном с США городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния. Задержаны две тонны метамфетамина, 7,8 тонны марихуаны, 87 килограммов кокаина и более 130 тысяч таблеток опаснейшего синтетического опиоида фентанила.

По данным специалистов, стоимость изъятого превышает 743 миллиона песо (34 миллиона долларов), что наносит серьезный удар по деятельности преступных групп, пишет РИА Новости.

Сегодня Тихуана является одним из наиболее криминальных городов Мексики. В 2019 году здесь были зафиксировано почти 2,2 тысячи убийств. Если 20 лет назад высокий уровень насилия в Тихуане объясняли борьбой группировок за маршруты контрабанды наркотиков, то сейчас конфликты происходят вокруг точек уличных продаж.