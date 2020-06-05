Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов

Об этом говорится в докладе, обнародованном на сайте американского Института политических исследований IPS. Обогащение миллиардеров идет ускоренными темпами, в то время как другие американцы сталкиваются с потерей рабочих мест, сокращением сбережений, изнурительными болезнями и смертями, отмечают эксперты.

Так, генеральный директор Amazon Джефф Безос, первый в списке самых состоятельных людей планеты, стал богаче на 36,2 миллиарда долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг - на 30,1 миллиарда, Илон Маск на 14,1 миллиарда долларов. Состояние экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга увеличилось на 12,1 миллиарда долларов, а Билла Гейтса на 11,8 миллиарда.

Ранее в этом году Forbes сообщил о том, что общее состояние миллиардеров США сократилось по сравнению с показателями 2019 года с 3,1 триллиона долларов до 2,9 триллиона. Однако, по оценкам экспертов IPS, "эти потери были быстро компенсированы в течение нескольких недель". По состоянию на четвертое июня, общее состояние миллиардеров США насчитывает 3,5 триллиона долларов, увеличившись на 401 миллиард долларов США по сравнению с показателем из прошлогоднего списка миллиардеров Forbes.

Также в США стало на 16 миллиардеров больше, чем два месяца назад, отметили эксперты центра. Некоторые миллиардеры потеряли свое богатство с начала года, особенно в нефтегазовом секторе. Многие из тех, кто стал значительно богаче, контролируют сферу высоких технологий, услуги и онлайн-продажи в интернете, спрос на которые в разы вырос во время пандемии.

С другой стороны, статистические данные, опубликованные четвертого июня министерством труда США, показывают, что только на прошлой неделе в американские бюро занятости было подано 2,1 миллиона новых заявлений о пособиях по безработице. Количество безработных достигло 42,6 миллиона человек. При этом сюда не включены миллионы американцев, которые обратились за помощью в качестве самозанятых работников. В США тем временем продолжаются массовые увольнения, вызванные пандемией коронавируса. А концу года работы может лишиться каждый третий американец.

"Это гротескный индикатор глубокого неравенства в обществе в Соединенных Штатах", - заключили эксперты аналитического центра IPS.