Министр Мурашко проанализировал ситуацию с пандемией в регионах

Забайкальский край и Северная Осетия вызывают повышенную тревогу из-за ситуации с коронавирусом, - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1". Зато в Дагестане положение значительно улучшилось, - отметил глава ведомства. Но расслабляться из-за достигнутых успехов нет причин ни в одном регионе, пока у медиков нет достаточно эффективного и проверенного средства от коронавирусной инфекции, - предупредил Мурашко.
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В России, как и во всем мире идут поиск надежного лекарства, и есть первые успехи, - напомнил министр. Но где бы ни появилась это противоядие от пандемии, оно должно стать равнодоступным для всех стран, всех медиков и всех больных. "Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение", - сказал российский министр.
Михаил Мурашко также выразил надежду, что с новой вакциной не повторятся прежние глупости - вроде отказа от лечения по различным надуманным причинам. Каждый житель планеты, и, естественно, каждый россиянин должен быть готов сделать себе прививку от коронавируса, - сказал министр.
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