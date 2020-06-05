Министр Мурашко проанализировал ситуацию с пандемией в регионах

В России, как и во всем мире идут поиск надежного лекарства, и есть первые успехи, - напомнил министр. Но где бы ни появилась это противоядие от пандемии, оно должно стать равнодоступным для всех стран, всех медиков и всех больных. "Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение", - сказал российский министр.

Михаил Мурашко также выразил надежду, что с новой вакциной не повторятся прежние глупости - вроде отказа от лечения по различным надуманным причинам. Каждый житель планеты, и, естественно, каждый россиянин должен быть готов сделать себе прививку от коронавируса, - сказал министр.

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