Министр в Мадагаскаре уволена за госзакупку леденцов на палочке от COVID

Министр образования Мадагаскара Риджасоа Андриаманана была уволена после того, как дала указание купить леденцы и сладости, якобы помогающие избавиться от COVID-19. Министр этого островного южноафриканского государства заявила, что она заказала сладости на сумму 2,2 миллиона долларов США, сообщает AFP.

По ее словам, решение о покупке леденцов для студентов было принято, чтобы избавиться от "горького вкуса" травяного чая, так называемой смеси Covid-Organics, которую некоторые дельцы на острове называют средством от коронавируса. Несмотря на то, что многие эксперты убеждали чиновницу в том, что использование чая и сладостей против коронавируса "бесполезно", министр не только отдала указание на закупку леденцов, но и решила, что называется, "попиариться в СМИ".

Она сообщила прессе о решении "приобрести сладости на палочке" и о том, что все студенты в Мадагаскаре получат по три штуки леденцов на брата. При этом уточнила, что "горький напиток" продвигал на экспорт сам президент Андри Раджоэлина, заявив, что именно "это зеленое золото изменит историю Мадагаскара".

В местной прессе поднялась шумиха о целесообразности выделения таких огромных для бюджета одной из самых бедных стран мира средств на закупку "леденцов на палочке". В результате этот сомнительный заказ на госзакупку был отменен. Министр не успокоилась и решила и дальше защищать свой план, но он не был рассмотрен кабинетом министров. А на следующий день вышел президентский указ, что чиновница освобождена от обязанностей министра здравоохранения Мадагаскара.