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05.06.2020 23:35
Рубрика: Власть

Минюст признал обоснованность принятых в связи с COVID ограничений

Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Принятые в регионах РФ ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса были обоснованными и соразмерными угрозе, считают в Минюсте РФ. Таковы результаты анализа региональных нормативных правовых актов, проведенного по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно- правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - гласит комментарий на официальном сайте Минюста.

"Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь", - отмечено в аналитической записке.

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