Минюст признал обоснованность принятых в связи с COVID ограничений

Принятые в регионах РФ ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса были обоснованными и соразмерными угрозе, считают в Минюсте РФ. Таковы результаты анализа региональных нормативных правовых актов, проведенного по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина.

"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно- правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - гласит комментарий на официальном сайте Минюста.

"Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь", - отмечено в аналитической записке.