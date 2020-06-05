Минюст России признал законность указов Собянина

В частности, там говорится, что Минюсту, как и Минздраву России и Роспотребнадзору, было дано поручение на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции проанализировать практику применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. Особое внимание предлагалось обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

В рамках анализа международного права отмечается, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика органов Совета Европы предполагают, что властям не только предоставлено право, но под угрозой ответственности возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей. Аналогичный подход закреплен в целом ряде статей Конституции РФ. Конкретными нормами российского законодательства органам власти субъектов РФ позволено устанавливать режим повышенной готовности, а также обязательные правила поведения при введении соответствующего режима для защиты жизни и здоровья людей.

Минюст отмечает, что проведенный анализ указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта РФ, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан. Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод.

Подчеркивается, что рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь.

Признано, что комплекс принятых в РФ мер соответствует мировому опыту. Детальный анализ иностранной практики также показал, что в целом ряде государств (Германия, США, Италия, Франция и др.) судебные органы проверяли порядок и обоснованность установления ограничений, сопоставимых с введенными в России, и даже превышающих их по степени воздействия. Такие меры были признаны иностранными судами правомерными.