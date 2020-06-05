Минкомсвязь представила обновленный график вывозных рейсов

С 5 по 17 июня запланировано 46 рейсов, следует из обновленного графика вывозных рейсов для россиян, оставшихся за рубежом, сообщила Минкомсвязь в специальном telegram-канале.

Так, 5 июня состоятся рейсы в Москву с Кипра, из Франции, нескольких стран Латинской Америки, Саудовской Аравии и Ливана.

6 июня в Новосибирск отправится самолет из Ташкента, а во Владивосток из Бангкока. На 7 июня запланированы рейсы в Москву из Бишкека, Кишинева и Белграда, в Санкт-Петербург из Ташкента и в Новосибирск из Оша.

До 15 июня также состоятся рейсы из Израиля, ЮАР, Индии, Великобритании и других стран.

Зарегистрироваться на рейсы можно на портале госуслуг.