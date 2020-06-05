Минстрой: Объем строительства жилья нужно удвоить

Для достижения к 2024 году цели нацпроекта "Жилье и городская среда" по вводу 120 млн квадратных метров жилья в год необходимо в ближайшие полтора года вдвое увеличить объемы жилищного строительства.

Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на заседании Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое.

Сейчас, по словам замминистра, отмечается снижение объемов ввода жилья на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но большую обеспокоенность, отметил Стасишин, вызывает снижение объема жилья, находящегося на стадии строительства.

"Если мы хотим выходить на 120 млн жилья в 2024 году, из них 80 млн многоквартирного, сегодня в стройке должно быть порядка 130-145 млн квадратных метров. А в стройке находятся только 99 млн квадратных метров, и снижение сегодня составляет 17,1%", - отметил он.

Одна из основных причин, мешающих плавному росту объемов строительства - нехватка земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, в первую очередь речь идет о теплоснабжении, водоподготовке и водоотведении.

Из-за сложностей в экономике сейчас, отметил Стасишин, приходится даже урезать на 100 млрд рублей расходы на строительство инфраструктуры по уже законтрактованным обязательствам. Кроме того, мешает увеличению объемов строительства нежелание банков кредитовать проекты застройщиков с рентабельностью менее 15%, большое количество уже построенных, но нереализованных застройщиками квартир и снижение покупательской способности в пандемию.

Тем не менее, считает замминистра, выйти на объемы в 120 млн квадратных метров жилья к 2024 году реально, если будет реализована хотя бы половина мер, прописанных в Общенациональном плане действий и все меры, которые прописаны в программе развития жилищной ипотеки (она входит в Общенациональный план).

"Там и индивидуальное жилищное строительство, и аренда, и расчеты по тому, как можно дальше сократить проценты по ипотеке", - сказал Стасишин.