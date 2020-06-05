На объектах АО "Транснефть - Урал" проведен плановый ремонт

АО "Транснефть - Урал" провело плановые работы на объектах трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в Башкортостане, а также в Челябинской и Курганской областях.

Так, на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Чекмагуш" заменили участок технологических трубопроводов нефтяного резервуара емкостью 5 тысяч кубометров, к подводящему трубопроводу и к коллектору подпорного насоса подключили узлы с предохранительными устройствами, а на ЛПДС "Салават" заменили обратный клапан. На ЛПДС "Субханкулово" подключили временные камеры пуска-приема средств очистки и диагностики: камеры будут использоваться в ходе обследования нефтепроводов с помощью внутритрубных инспекционных приборов.

Плановые ремонтные работы - важнейший фактор обеспечения безопасной эксплуатации системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Работы проводились с учетом действующих ограничений из-за угрозы заражения коронавирусом. На предприятии разработаны соответствующие мероприятия по предотвращению распространения инфекции и дополнительно сформированы резервные бригады для замены работающих подразделений в случае необходимости.

Пресс-релиз предоставлен АО "Транснефть - Урал"