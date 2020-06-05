Набиуллина рассказала о сроках восстановления занятости

Уровень безработицы в России повысился по итогам мая, но во второй половине года занятость будет восстанавливаться. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на регулярной онлайн-конференции.

"Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина уточнила, что уровень безработицы в апреле, по оценке Банка России, составил 5,6%, увеличившись на один процентный пункт по сравнению с мартом. По ее словам, такой уровень безработицы соответствует показателям начала 2016 года и он намного меньше, чем в ряде крупнейших мировых экономик.

Апрельский уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) составил 5,8%, сообщал ранее Росстат. По сравнению с мартом число безработных выросло на 23%, теперь это 4,3 млн человек.

Глава Минтруда Антон Котяков заявлял ранее, что ситуация на российском рынке труда серьезная, но не катастрофическая. При этом он подчеркивал, что число безработных может еще увеличиться в мае и июне.