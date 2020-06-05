Начались съемки сериала об исчезновении климатолога Владимира Александрова

Документальным сериалом британского режиссера с русскими корнями Николая Галицына - "Пророк апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова" займется отечественная продюсерская компания "Метрафильмс". Сегодня она поделилась со СМИ своими планами. Этот многосерийный фильм станет первым документальным проектом в портфеле авторских сериалов группы компаний "Метрафильмс", которая объявила о сериальном направлении не так давно. Фильм расскажет, как в разгар холодной войны во время научной конференции в Испании в 1985 году пропал выдающийся советский климатолог Владимир Александров. Дальнейшая судьба ученого до сих пор неизвестна.

Сериал создается по мотивам статьи журналиста Эндрю Ревкина "Пропавший. Загадочная история Владимира Александрова" ("Missing: The curious case of Vladimir Alexandrov"), опубликованной в 1986 году в американском научном журнале Science Digest. До сегодняшнего дня она остается самой полной и подробной статьей о Владимире Александрове. Научным консультантом картины стала Джулия Рисполи - кандидат наук и научный сотрудник Института истории наук Макса Планка в Берлине. Автор проекта Николай Галицын выступает и в качестве одного из его продюсеров. Сопродюсеры с российской стороны - Артем Васильев и Ася Павловская.

"Пророк апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова" - это фильм-расследование, включающий в себя интервью с друзьями, членами семьи, коллегами учеными, конкурентами и политическими фигурами того времени. Их свидетельства создадут драматичный портрет человека, глубоко преданного науке и семье, оказавшегося в эпицентре схватки идеологий. Их интервью расскажут, как мир заговорил о глобальных климатических изменениях и угрозе ядерной войны, и как технологические теории стали оружием в борьбе за власть", - говорится в релизе компании "Метрафильмс".

31 марта 1985 года в Мадриде Александров бесследно исчез. Он только вернулся с участия в международной миротворческой миссии в Ватикане, умоляя мир не использовать ядерное оружие, поскольку в случае конфликта планета переживет резкое понижение температуры, что станет фатальным для всего живого. Он и его коллеги-климатологи назвали эту концепцию "ядерной зимой".

Советский Союз тогда обвинил США в похищении Владимира Александрова. США обвинили КГБ в убийстве. Все остальные ждали новостей о его бегстве на Запад. Прошли недели, прежде чем новость опубликовали в СМИ. В журнале "Nature" вышла небольшая заметка о случившемся: "Советский ученый исчез без следа". Прошло несколько месяцев, и про него все забыли. Об истории не вспоминали 35 лет.

"Помимо темы, которая показалась нам очень значимой и требующей своего расследования, этот сериал отвечает нашим двум важным критериям. Во-первых, у Николая есть особый авторский взгляд и подход к этой истории, который делает из нее не просто стандартное документальное расследование, а создает нечто большее. А также это абсолютно международная история, которая происходила в разных странах мира, и в которой Россия, тогда СССР, играет весомую роль. Поэтому сериал вписывается в наш второй фильтр - сильный международный потенциал проекта и возможность совместно производства", - комментирует продюсер Артем Васильев.

"Я узнал об Александрове в прошлом году, когда адаптировал книгу Анны Каван "Лед" (Ice, Anna Kavan) для сценария научно-фантастического фильма. Изучая теорию "ядерной зимы", я обнаружил подробную и невероятно захватывающую статью Эндрю Ревкина. Я позвонил Эндрю и предложил объединиться в работе с фильмом. Он был очень рад и согласился. С тех пор мы связались со многими друзьями и коллегами Владимира, и, самое главное, нас полностью поддерживает его дочь - Ольга Александрова.Параллельно с фильмом мы с Ольгой сейчас создаем научный фонд Владимира Александрова, чтобы помочь молодым ученым путешествовать и учиться за рубежом. Мы стремимся к тому, чтобы фонд заработал вместе с выходом фильма в следующем году", - рассказывает режиссер документального сериала Николай Голицын.

Презентация проекта состоится 8 июня 2020 года в рамках российского онлайн-кинорынка Key Buyers Event Digital Edition, организованного "Роскино". Команда проекта заинтересована в привлечении международных партнеров. Предварительно запланировано три серии, около 50 минут каждая.