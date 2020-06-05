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05.06.2020 13:13
Рубрика: Власть

Начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания

Текст: Галина Мисливская
С 5 июня заработала система "Мобильный избиратель", с помощью которой можно внести свое имя в список для голосования по поправкам в Конституцию на любом участке по выбору. Причем как в России, так и за рубежом - там откроется порядка 250 пунктов.

Эта услуга предназначена для тех, кто постоянно зарегистрирован в одном месте, а фактически живет в другом, либо в дни голосования будет в отъезде.

Фото: РИА Новости
Как электронное голосование будет проходить в Москве и Нижегородской области

С сегодняшнего дня заявление можно подать в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Сделать это можно как на сайте gosuslugi.ru, так и в мобильном приложении. Разработчик выпустил специальное обновление для мобильной версии. Заявление, поданное через портал госуслуг, можно отозвать и направить новое. Или не направлять, тогда заявитель останется в списках по месту жительства.

Кроме того, можно обратиться с МФЦ или территориальную избирательную комиссию, но туда надо отправиться лично, соблюдая меры предосторожности, то есть надев маску и перчатки. С 16 июня подать заявление на включение в списки по месту нахождения можно будет также в участковых избирательных комиссиях - также лично.

Обращения принимаются до 14:00 21 июня. Кто не успел подать заявление к этому моменту, сможет голосовать только по месту постоянной регистрации, на избирательном участке или дома.

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Если же гражданин подал заявление через систему "Мобильный избиратель", но никуда не уехал, он может вернуться на свой участок по месту жительства. Участковая комиссия включит его в списки, убедившись, что он не голосовал там, где собирался.

Напомним, голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию состоится 1 июля. Для удобства граждан и снижения риска распространения коронавируса решено открыть участки заранее - с 25 июня. Проголосовать можно не только в помещении участковой комиссии (УИК), но и на дому, для этого достаточно подать заявление через госуслуги или позвонить в УИК.

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