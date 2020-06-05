Начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания

С 5 июня заработала система "Мобильный избиратель", с помощью которой можно внести свое имя в список для голосования по поправкам в Конституцию на любом участке по выбору. Причем как в России, так и за рубежом - там откроется порядка 250 пунктов.

Эта услуга предназначена для тех, кто постоянно зарегистрирован в одном месте, а фактически живет в другом, либо в дни голосования будет в отъезде.

С сегодняшнего дня заявление можно подать в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Сделать это можно как на сайте gosuslugi.ru, так и в мобильном приложении. Разработчик выпустил специальное обновление для мобильной версии. Заявление, поданное через портал госуслуг, можно отозвать и направить новое. Или не направлять, тогда заявитель останется в списках по месту жительства.

Кроме того, можно обратиться с МФЦ или территориальную избирательную комиссию, но туда надо отправиться лично, соблюдая меры предосторожности, то есть надев маску и перчатки. С 16 июня подать заявление на включение в списки по месту нахождения можно будет также в участковых избирательных комиссиях - также лично.

Обращения принимаются до 14:00 21 июня. Кто не успел подать заявление к этому моменту, сможет голосовать только по месту постоянной регистрации, на избирательном участке или дома.

Если же гражданин подал заявление через систему "Мобильный избиратель", но никуда не уехал, он может вернуться на свой участок по месту жительства. Участковая комиссия включит его в списки, убедившись, что он не голосовал там, где собирался.

Напомним, голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию состоится 1 июля. Для удобства граждан и снижения риска распространения коронавируса решено открыть участки заранее - с 25 июня. Проголосовать можно не только в помещении участковой комиссии (УИК), но и на дому, для этого достаточно подать заявление через госуслуги или позвонить в УИК.