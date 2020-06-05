Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Самые высокие зарплаты по рабочим специальностям - до 250 тысяч рублей - в мае предлагали в сферах логистики, судоходства, недвижимости и в стартапах. Об этом сообщает РТ со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

"Одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе - в среднем до 155 тысяч рублей, в судоходстве (в среднем до 154 тыс. рублей). Специалисты по работе с недвижимостью также могут рассчитывать на высокую зарплату. Средний максимальный заработок в этой отрасли составляет 141 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что практически у каждой высокооплачиваемой вакансии есть нюансы. Например, в сфере логистики, отмечают аналитики, чаще всего работодатели ищут водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов.

При проведении исследования, аналитики сервиса "Работа.ру" проанализировали более 150 тыс. вакансий за май 2020 года.