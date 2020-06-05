Под домами древней столицы Польши нашли неизвестный некрополь

Польские археологи, проводящие раскопки в городе Плоцке Мазовецкого воеводства, обнаружили более 30 захоронений на средневековом кладбище. Находки указывают на то, что под современными зданиями находится огромный древний некрополь.

Как сообщает Nauka w Polsce, первые захоронения были случайно обнаружены еще в 2016 году. Три десятка "новых" могил археологи нашли после возобновления раскопок, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

О существовании некрополя в этом месте не говорит ни один исторический источник. Однако он был огромным, судя по расширяющемуся масштабу работ. За три года археологи раскопали уже более 120 захоронений. Могилы расположены под автостоянкой и зданием бывшего провинциального штаба милиции, в котором сейчас работает загс.

"Мы обнаружили несколько могил с любопытными предметами, - говорит доктор Томаш Кордала, заместитель директора Плоцкого музея. - Среди найденных нами артефактов - многочисленные стеклянные бусы, серьги и железные лезвия".

По его оценкам, кладбище было устроено в конце XI века и использовалось протяжении всего XII века, а возможно, и в начале XIII века. Безусловно, это было очень большое кладбище. Все указывает на то, что это оно было устроено при церкви, остатков которой пока не найдено.

Археологи говорят, что ее, возможно, и не удастся найти. Предполагается, что фундамент древней церкви и многие могилы находятся под многоквартирными домами, которые находятся в месте раскопок.

Кстати, упоминания о церкви в письменных источниках встречаются, в отличие от некрополя. Ученые предполагают, что она находилась примерно в 300 метрах к северу от найденных могил. Причем эта церковь могла быть связана с Владиславом I Германом, во времена которого Плоцк был столицей государства.

Владислав I Герман был сыном князя Польши Казимира I Восстановителя и Добронеги (Марии), дочери Владимира I, великого князя Киевского. В 1079 году он возглавил мятеж против своего старшего брата, короля Польши Болеслава II Смелого. Ему удалось захватить польский престол, но особой славы он не снискал.

Есть предположение, что церковь могла быть построена Владиславом I Германом после рождения его сына Болеслава III Кривоустого - в качестве благодарности святым, которые услышали мольбы князя о рождении наследника престола.