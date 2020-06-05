Окончательное решение о проведении Олимпиады в Токио примут весной

Окончательное решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году будет принято весной следующего года, и оно будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Об этом рассказал вице-президент оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо. Его комментарий приводит ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

"Ориентировочно в марте 2021 года нам предстоит определиться с составом команд. Где-то в это же время организационный комитет примет определенные решения по вопросу проведения Олимпиады, которые зависят от ситуации с коронавирусом", - сказал Эндо.

Он добавил, что пока речи об отмене Олимпиады не идет.

Ранее японские СМИ сообщили о том, что Игры в Токио могут пройти в упрощенном формате, если будет непростая ситуация с коронавирусом. Но этот вариант является резервным - по сообщениям официальных лиц, власти страны и оргкомитета рассчитывают на полноценные соревнования. Игры, которые должны были пройти нынешним летом, из-за пандемии коронавируса перенесены на 23 июля - 8 августа 2021 года.