Опрос: Почти половина украинцев хорошо относится к русскому языку

Почти каждый второй житель Украины положительно относится к русскому языку, несмотря на непростые отношения между Россией и Незалежной. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в конце апреля Киевским международным институтом социологии. В нем приняли участие более 1500 человек.

Опрос показал, что 48,8 процента респондентов считают, что язык Пушкина и Толстого является историческим достоянием Украины, которое стоит развивать, в то время как 27 процентов полагают, что его использование угрожает государственности страны.

Напомним, в настоящее время русский язык не имеет статуса государственного языка Украины.