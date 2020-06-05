Палестина не приняла налоговые отчисления от Израиля

Палестинское правительство отказалось принимать налоговые отчисления Израиля за товары, произведенные на палестинских территориях. Данное решение было принято в знак протеста против аннексии Израилем Западного берега. Ранее Палестина осудила Израиль за "шантаж", в котором израильская сторона выдвинула "особые условия по возвращению координации между странами", - сообщается в пресс-релизе представителя правительства Ибрагима Мельхема.

Как только президент Палестины Махмуд Аббас объявил все соглашения с Израилем недействительными, палестинская администрация сразу же приступила к выполнению всех приказов о прекращении любых форм координации с Израилем.

Министерство финансов Израиля отказалось от комментариев.

Примечательно, что налоговые выплаты Израиля, которые страна отчисляет с 1990-х, составляют больше половины бюджета палестинской администрации. Финансовая система Палестины уже понесла огромные потери от пандемии и сейчас отказалась от отчислений в размере 190 миллионов долларов ежемесячно. Однако Израиль и сам не всегда выплачивал палестинские налоги своевременно. Так, например, в 2019 году страна удержала более 138 миллионов долларов, а в 2015-м - около 125 миллионов.