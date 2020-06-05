Писатели-фантасты рассказали, каким будет мир после пандемии

Новости

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом 17:59
Опрос: Почти половина украинцев хорошо относится к русскому языку 17:57
РПЛ рассказала о допуске болельщиков на стадионы после рестарта сезона 17:54
На Кубани депутата и директора школы осудят за мошенничество 17:43
Глава Минспорта прокомментировал назначение Брагина 17:38
ЦБ решил перенести продажу банка "Открытие" из-за пандемии 17:33
В Петербурге суд оштрафовал поликлинику за нарушение санэпидрежима 17:33
Банки увеличили розничное кредитование после апрельского провала 17:28
Опыт по пересадке многослойной кожи впервые завершился успехом 17:22
Путина пригласили посетить приют для собак 17:19
Топ-10 самых популярных автомобилей в России в мае 17:17
Путину предложили ввести экологию в школьную программу 17:15
Берлин грозит ответными мерами в случае санкций США по "Северному потоку-2" 17:13
Россия поставила на Кубу тесты на коронавирус 17:11
Незаслуженно забытый: самодельный пикап Tantor 17:07
Садальский: Кокшенов был спортсмен, сердцеед, оптимист и хохмач 17:06
Рапота допустил отмену роуминга в Союзном государстве к октябрю 17:00
Путин назвал живодерство мерзким проявлением 16:56
В Совфеде предложили ответить на высылку российских дипломатов из Чехии 16:46
У главного федерального инспектора Кировской области выявили COVID-19 16:45
Путин согласился помочь зоозащитникам 16:39
Германия выступила против санкций США по "Северному потоку-2" 16:37
Палестина не приняла налоговые отчисления от Израиля 16:35
На Дону чиновника обвинили в аферах с канализацией на 24 млн рублей 16:31
Renault тестирует в Европе новый Logan 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 17:50
Рубрика: Культура

Писатели-фантасты рассказали, каким будет мир после пандемии

Текст: Наталья Лебедева
Загадочная болезнь атакует человечество, - типичное начало для занятной фантастической книги, но сегодня мы сами оказались в гуще этого сюжета. И всех волнует вопрос, а выживет ли человечество, будет ли мир после пандемии прежним? В своих произведения писатели-фантасты не раз просчитывали различные варианты развития событий, и теперь у них появился уникальный шанс проверить свои прогнозы на практике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Дождались: свершилось то, о чем мы писали. Но мало кто обрадовался", - открыл круглый стол писателей-фантастов в рамках XV Международного Санкт-Петербургского книжного салона онлайн Сергей Лукьяненко. - Как мы будем выходить из этой ситуации? С медицинской точки зрения, все будет хорошо - найдут вакцину, научатся лечить. А вот со всем остальным не все так радостно. После пандемии мир точно будет другой, нам придется многое пересмотреть и переосмыслить".

Фото: Александр Корольков/РГ
Российский книжный союз предупреждает: вирус поражает книгу

Писатель-фантаст Вадим Панов никак не ожидал, что его книги вдруг станут современной прозой. Зато его прогнозы вполне оптимистичны: "Мы выйдем из пандемии сильнее, чем были. Такова человеческая природа: мы умеем выживать".

А вот Роман Злотников предлагает не расслабляться и готовиться к следующим эпидемиям, которые непременно будут, и еще не раз. С ним согласен и Кирилл Бенедиктов. Он даже нашел свое, почти фантастическое объяснение происходящему: вирусы объявили войну человечеству. По крайней мере, так он переосмыслил настоящее в своем рассказе для литературного проекта "ПостЭпидемия".

"Некоторые события наводят на мысль о сознательной деятельности этого вируса. Можно, конечно, предположить, что это какие-то злодеи запустили искусственный вирус, но это было бы слишком просто. Поэтому я предположил, что вирусы жили на земле задолго до клеточных живых организмов. И теперь они борются за свое существование".

Но на самом деле его рассказ не о коварных вирусах, а о врача и волонтерах. "Их героизм, энтузиазм и готовность жертвовать собой ради пациентов - решающий фактор, который позволяет рассчитывать на победу над любым вирусом, даже разумным", - отметил Бенедиктов.

Лукьяненко тоже написал свой рассказ для проекта "ПостЭпидемия". "Можно было писать о чем угодно - прошлом, будущем или настоящем. Но мы все сошлись в одном: не будем сочинять чернуху. Никаких зомби на улицах и оставшейся горстки людей, дерущихся за последнюю упаковку лекарства", - рассказывает он.

Бенедиктов добавил, что, когда наступают по-настоящему тяжелые времена, людям нужны оптимистичные рассказы и добрые прогнозы, а хорроры и постапокалипсис лучше оставить до лучших времен.

Фото: Екатерина Манойло
Василий Авченко: Открытый, объединенный мир оказался слишком уязвим

"Мы слишком долго жили с убеждением, что жизнь будет все лучше и лучше: прогресс идет, медицина развивается. А пандемия заставила всех вспомнить о том, что выход к сверкающим высотам вовсе не гарантирован. Но, как это не банально звучит, выжить поможет оптимистический настрой и вера в то, что человечество справится с любым вызовом", - считает Бенедиктов.

Завершая виртуальную встречу, Лукьяненко неожиданно заявил: "Мне бы хотелось, чтобы этого диалога не было. Лучше бы мы собрались, чтобы обсудить, как Илон Макс слетал на Марс и вернулся оттуда с магнитиками".

А если серьезно, то Лукьяненко предлагает относится к эпидемии как к уроку всему человечеству, из которого, хочется надеяться, оно вынесет что-то хорошее. "Но жить теперь мы будем по-новому и с оглядкой. Так что запасаемся масками, противочумными костюмами и батарейками", - подытожил фантаст.

Культура Литература Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"
В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов
Берлин грозит ответными мерами в случае санкций США по "Северному потоку-2"
В Совфеде прокомментировали призыв к России "уйти с Ближнего Востока"
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров