Писатели-фантасты рассказали, каким будет мир после пандемии

Загадочная болезнь атакует человечество, - типичное начало для занятной фантастической книги, но сегодня мы сами оказались в гуще этого сюжета. И всех волнует вопрос, а выживет ли человечество, будет ли мир после пандемии прежним? В своих произведения писатели-фантасты не раз просчитывали различные варианты развития событий, и теперь у них появился уникальный шанс проверить свои прогнозы на практике.

"Дождались: свершилось то, о чем мы писали. Но мало кто обрадовался", - открыл круглый стол писателей-фантастов в рамках XV Международного Санкт-Петербургского книжного салона онлайн Сергей Лукьяненко. - Как мы будем выходить из этой ситуации? С медицинской точки зрения, все будет хорошо - найдут вакцину, научатся лечить. А вот со всем остальным не все так радостно. После пандемии мир точно будет другой, нам придется многое пересмотреть и переосмыслить".

Писатель-фантаст Вадим Панов никак не ожидал, что его книги вдруг станут современной прозой. Зато его прогнозы вполне оптимистичны: "Мы выйдем из пандемии сильнее, чем были. Такова человеческая природа: мы умеем выживать".

А вот Роман Злотников предлагает не расслабляться и готовиться к следующим эпидемиям, которые непременно будут, и еще не раз. С ним согласен и Кирилл Бенедиктов. Он даже нашел свое, почти фантастическое объяснение происходящему: вирусы объявили войну человечеству. По крайней мере, так он переосмыслил настоящее в своем рассказе для литературного проекта "ПостЭпидемия".

"Некоторые события наводят на мысль о сознательной деятельности этого вируса. Можно, конечно, предположить, что это какие-то злодеи запустили искусственный вирус, но это было бы слишком просто. Поэтому я предположил, что вирусы жили на земле задолго до клеточных живых организмов. И теперь они борются за свое существование".

Но на самом деле его рассказ не о коварных вирусах, а о врача и волонтерах. "Их героизм, энтузиазм и готовность жертвовать собой ради пациентов - решающий фактор, который позволяет рассчитывать на победу над любым вирусом, даже разумным", - отметил Бенедиктов.

Лукьяненко тоже написал свой рассказ для проекта "ПостЭпидемия". "Можно было писать о чем угодно - прошлом, будущем или настоящем. Но мы все сошлись в одном: не будем сочинять чернуху. Никаких зомби на улицах и оставшейся горстки людей, дерущихся за последнюю упаковку лекарства", - рассказывает он.

Бенедиктов добавил, что, когда наступают по-настоящему тяжелые времена, людям нужны оптимистичные рассказы и добрые прогнозы, а хорроры и постапокалипсис лучше оставить до лучших времен.

"Мы слишком долго жили с убеждением, что жизнь будет все лучше и лучше: прогресс идет, медицина развивается. А пандемия заставила всех вспомнить о том, что выход к сверкающим высотам вовсе не гарантирован. Но, как это не банально звучит, выжить поможет оптимистический настрой и вера в то, что человечество справится с любым вызовом", - считает Бенедиктов.

Завершая виртуальную встречу, Лукьяненко неожиданно заявил: "Мне бы хотелось, чтобы этого диалога не было. Лучше бы мы собрались, чтобы обсудить, как Илон Макс слетал на Марс и вернулся оттуда с магнитиками".

А если серьезно, то Лукьяненко предлагает относится к эпидемии как к уроку всему человечеству, из которого, хочется надеяться, оно вынесет что-то хорошее. "Но жить теперь мы будем по-новому и с оглядкой. Так что запасаемся масками, противочумными костюмами и батарейками", - подытожил фантаст.