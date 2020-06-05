Почему Сеул не хочет следовать американской линии в отношении Пхеньяна

Конфликт США и Китая по поводу коронавируса, торговли и технологий, волнения внутри Соединенных Штатов, возможность обострения японо-южнокорейских отношений - это сейчас наиболее обсуждаемые темы, которыми пестрят заголовки газет Республики Корея (РК). На этом фоне практически затерялся ещё один конфликт, который тлеет и которому пока не дают перейти в фазу открытых обвинений, но стороны при этом уже обозначили, что не собираются отступать и готовы идти на принцип. Речь идет о серьезных расхождениях между Сеулом и Вашингтоном по поводу КНДР, а также роли США в регионе.

Хотя Южная Корея не собирается бросать полноценный вызов США, но, одержав убедительную победу на парламентских выборах, результаты которых были восприняты как вотум доверия народа президенту РК Мун Чжэ Ину, его правительству и правящему лагерю, Сеул дал понять, что намерен играть более самостоятельную роль в делах Корейского полуострова, даже если это не очень нравится Вашингтону и не особо укладывается в американское видение оптимальной стратегии в регионе. Вопрос в том, хватит ли у Сеула сил, чтобы дожать свою линию и сделать новый подход постоянным.

Обмен уколами между Сеулом и Вашингтон происходил в последние недели уже неоднократно и касался самых разных вопросов, но обычно они так или иначе имели отношение к Северной Корее.

Различные официальные представители министерства объединения Республики Корея, включая министра Ким Ён Чхоля, несколько раз заявили, что южнокорейские односторонние санкции против КНДР, известные как "меры 24 мая", которые были приняты еще при консервативных предшественниках нынешнего руководства РК, уже изжили себя. Чиновники потом добавили, что это не означает отказ от соблюдения санкций ООН против КНДР, но далее последовали намеки, что, мол, Сеулу пора ослаблять собственные ограничения против Пхеньяна, которые куда суровее международных, в рамках ООН.

Затем то же самое южнокорейское ведомство проявило большую активность по части оказания гуманитарной помощи КНДР. Сеул подчеркнул, что готов обсуждать поставки Пхеньяну 50 тысяч тонн риса, сотрудничать по части противодействия коронавирусу. Также РК заявила, что выделит структурам ООН 4,9 миллионов долларов на реализацию различных программ помощи Северной Корее.

Президент РК Мун Чжэ Ин при каждом публичном выступлении не забывает напоминать про свою нацеленность на сотрудничество с КНДР, заявляя о необходимости поиска реалистичных направлений межкорейского сотрудничества. Мун прямо сказал, что Югу "не стоит просто следовать за динамикой развития американо-северокорейского диалога", а необходимо самостоятельно выдвигать и реализовывать инициативы в отношении Севера. Мун добавил, что среди наиболее вероятных направлений возобновления сотрудничества с КНДР - продолжение работ по соединению железных дорог, организация поездок южнокорейских туристов в КНДР, создание парка мира в районе демилитаризованной зоны и ряд других.

22 мая влиятельный политик правящей партии Лим Чжон Сок, который в прошлом был главой администрации нынешнего президента, в интервью одному из местных журналов сказал следующее: "Если в этом году не произойдет прогресса в американо-северокорейских отношениях, то … у президента Муна появится желание действовать и двигаться вперед, даже если это вызовет некоторую негативную реакцию у США". Лим, который в свое время был одним из главных фигур в окружении Мун Чжэ Ина и занимался подготовкой межкорейских саммитов, "прошелся" и по заместителю госсекретаря США Стивену Бигену, сказав, что тот требовал от Сеула прекратить всяческое сотрудничество с Пхеньяном и безоглядно следовать курсу США в плане давления на КНДР.

На эти заявления Сеула очень быстро последовала ответная реакция со стороны США. Хотя тот же Лим Чжон Сок уже не является сотрудником администрации президента РК, но о его тесных связях с лидером Юга хорошо известно Вашингтону. Потому в следующие два дня после публикации интервью Лима разные представители госдепартамента обозначили свою позицию, заявив, что все послабления санкций возможны лишь в случае уступок КНДР по части отказа от ядерной программы, что США вообще не собираются ничего менять в своем подходе и продолжат "додавливать" Пхеньян.

Затем последовали и обвинения минюста США в адрес более 30 граждан КНДР и пяти китайцев, что они незаконно перевели в Северную Корею около 2,5 млрд долларов "для финансирования ядерной программы". Хотя формально обвинения были сделаны еще в феврале, но сообщили о них только в конце мая.

Разного рода близкие к правительству США эксперты и официальные лица на условиях анонимности не уставали давать понять, что такая прыть Сеула по части развития сотрудничества с Пхеньяном им не очень нравится, а в худшем случае под санкции США могут попасть южнокорейские компании, если они начнут участвовать в сотрудничестве с КНДР пусть даже и по просьбе своего правительства.

Параллельно обозначились сильные расхождения между Сеулом и Вашингтоном и по вопросам, имеющим отношение к военной сфере. В частности, высокопоставленные представители администрации президента, министерства объединения и министерства обороны РК дали понять, что их стала раздражать чрезмерно активная позиция командования войсками ООН на Корейском полуострове.

Тут стоит пояснить, что эта структура лишь формально носит название ООН, на деле же ее возглавляет американский генерал, который командует и контингентом США в Южной Корее. Командование ООН же контролирует с южнокорейской стороны всю границу между РК и КНДР. А потому южане при каждом проезде через межкорейскую границу должны спрашивать у американцев разрешения. Командование ООН в 2018 г. под предлогом не соблюдения формальностей не разрешило проезд специалистов правительства Юга, которые собирались обследовать железные и автомобильные дороги КНДР. При этом сам Пхеньян дал "зеленый свет" на приезд южан, но американцы, которым не нравилось такое сближение, решили показать, "кто на границе хозяин". По крайней мере именно так были расценены официальным Сеулом действия командования ООН.

На днях командование ООН также вошло в клинч с южнокорейским министерством обороны, опубликовав свое расследование по поводу стрельбы на межкорейской границе 3 мая. Южане заявили, что КНДР скорее всего случайно выстрелила из пулемета, но командование ООН не согласилось практически с каждым пунктом выводов южнокорейских военных. По версии командования ООН, и Юг, и Север нарушили режим прекращения огня, и при этом отказалось поддерживать версию южан, что северяне выстрелили случайно. Эксперты же отметили, что крайне необычно, когда командование ООН так подробно и публично озвучивает свои оценки. В результате министерство обороны РК официально выразило "сожаление" по поводу выводов командования войсками ООН на Корейском полуострове, хотя для южнокорейских военных тоже очень нетипично конфликтовать с американцами.

Далее стало известно, что роль командования ООН в Корее уже давно не нравится нынешнему правительству Юга. Советник президента Мун Чжон Ин в сентябре прошлого года назвал командование ООН "самым большим барьером" на пути развития межкорейских отношений. "Командование ООН препятствует межкорейским контактам через ДМЗ. Согласно соглашению о прекращении огня, командование должно только управлять ДМЗ и линией разграничения. Если командование продолжить поступать так, как уже сделало неоднократно, то народу Южной Кореи это не понравится", - сказал Мун.

Министр объединения РК Ким Ён Чхоль заявил в октябре 2019 г., что командование превышает свои полномочия, а его роль должна ограничиваться лишь сугубо военными вопросами.

Уже упомянутый Лим Чжон Сок выразился недавно еще более четко: "Командование ООН должно делать только то, что ему предписано по части пересечения линии разграничения, а не действовать, будто у него есть какие-то особые права. Эту проблему надо решить как можно скорее", - сказал Лим в интервью местному журналу.

По мнению южнокорейского правительства, США злоупотребляют ролью командования войсками ООН и используют эту структуру как рычаг, сдерживающий межкорейское сближение.

На днях также стало известно и о южнокорейско-американских расхождениях в отношении характера совместных учений, которые должны состояться в августе этого года. Камнем преткновения стал вопрос о передаче командования войсками РК и США на Корейском полуострове Сеулу в случае военного конфликта. Согласно действующим соглашениям, если на полуострове начнется война, то командовать объединенными войсками будут американские генералы. То есть, проще говоря, в случае войны отдавать приказы южнокорейским солдатам будут американцы. РК и США договорились, что к 2022 г. это право будет передано южнокорейской стороне, но для этого надо подготовиться. Вот южане настаивают, чтобы учения в августе были посвящены как раз этому вопросу и чтобы в них южнокорейские военачальники потренировались в руководстве объединенными силами РК и США.

Американцы же против такого подхода к учениям в августе, настаивая на том, чтобы на маневрах командовали они и отрабатывали совместные действия в том числе против КНДР. Генералы США указывают, что подобные учения должны были пройти в марте, но раз маневры из-за коронавируса отменили, то их надо провести в августе. Южане же указывают, что августовские учения была запланированы как тренировка по части передачи командования, а если их отложить, то под угрозой будет график официальной передачи командования в 2022 г. Президент РК Мун Чжэ Ин и его окружение намерены добиться возвращения права руководить своими войсками до ухода с поста лидера страны, то есть до мая 2022 г. Некоторые полагают, что американцы намеренно стали затягивать передачу и пытаются дотянуть до президентских выборов, надеясь, что следующий президент Юга будет не таким радикальным по части дружбы с КНДР и самостоятельности Южной Кореи.

Часть южнокорейских СМИ утверждает, что генералы США считают, что их корейские коллеги просто пока не в состоянии управлять тем, что может оказаться в их распоряжении. По слухам, американцы прямо сказали, что их беспокоит, как генералы Юга могут начать обращаться с огромными военными возможностями авианесущих группировок США, которые могут быть стянуты к полуострову и поступят под командование Сеула. Одно из корейских изданий заявило, что на недавней проверке способностей офицеров Юга руководить совместными силами командующий войсками США в Корее генерал Роберт Абрамс вообще хлопнул дверью и уехал в свой штаб - на военную базу США в Пхентхэке, не дожидаясь завершения проверки. Утверждалось, что американцы были разочарованы неспособностью южан эффективно координировать действия войск.

В командовании США в Корее это категорически опровергли, но признали, что генерал Абрамс правда уехал досрочно, хотя по другой причине - у него умерла теща. Правда разные источники в один голос говорят, что вне зависимости от того, почему генерал США уехал, расхождения между сторонами по поводу учений и будущей концепции руководства войсками очень сильны.

В настоящий момент заметно, что ни Сеул ни Вашингтон не хотят выносить сор из избы и не желают вступать в открытую перепалку, но при этом обе стороны также не хотят уступать и при каждом случае не забывают подчеркивать незыблемость своего подхода.

Понятно, что руководству Юга уверенности добавили результаты парламентских выборов 15 июня. Консервативная оппозиция Юга, которая солидарна с США по вопросу о необходимости жесткого давления на КНДР, обещала на выборах устроить правящему лагерю "народный суд", но в итоге потерпела сокрушительное и беспрецедентное поражение. Правящий лагерь теперь уверенно контролирует большинство в парламенте и может самостоятельно принимать новые законы. Это стало своего рода вотумом доверия народа Южной Кореи тому курсу, который реализует Мун и его окружение, в том числе и по части Северной Кореи. По крайней мере именно так интерпретируют итоги выборов в правящем лагере.

Насколько известно, среди близких соратников нынешнего президента РК хватает тех, кто давно говорит о необходимости меньше слушать "рекомендации вашингтонского обкома" и настаивают на более самостоятельной линии на северокорейском направлении. Мун Чжэ Ин сам также явно хотел бы придать новый толчок межкорейскому сближению, которое было особенно заметно в 2018 г., когда состоялись сразу три его личные встречи с Ким Чен Ыном.

Вместе с тем Мун, имея рычаги и желая что-то сделать серьезное, все же не хочет идти на полный конфликт с США, которые не хотят проявлять полной "гибкости и понимания" позиции Сеула по северокорейскому вопросу. Кроме того, значительная часть южнокорейского общества будет явна не рада стычке с Вашингтоном. Северная Корея также пока не особо реагирует на предложения Юга о возобновлении диалога и контактов, требуя от Сеула готовности идти на конфликт с США ради развития связей с Пхеньяном.

Потому остается открытым вопрос, сможет ли Сеул проявить достаточно твердости и отстоять свою более самостоятельную роль и позицию. Тем не менее сейчас уже очевидно следующее: Сеул и Вашингтон все больше расходятся во взглядах по поводу оптимального пути решения северокорейской проблемы, а также имеют разные точки зрения на роль США на Корейском полуострове.