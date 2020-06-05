Почему "закон Цезаря" поставил в замешательство правительство Ливана

Закон о защите гражданских лиц в Сирии Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 (HR 31), получивший название "Закон Цезаря", вступает в силу уже в середине июня. Согласно документу, который получил двухпартийную поддержку в конгрессе США, санкции будут распространяться не только на сирийское правительство и сирийскую армию, но и на любую страну, которая оказывает поддержку сирийскому режиму. В сложное положение этот закон поставил в первую очередь Ливан.

Ограничительные меры вызвали серьезную обеспокоенность у правительства этой страны, которое на данный момент нуждается в серьезной помощи от Международного валютного фонда. "Закон Цезаря", как минимум, заставит официальный Бейрут провести ряд реформ по улучшению системы безопасности на границах с Сирией. Хоть кабинет министров Ливана и осудил принятый США законодательный акт, сил противостоять ему у ливанской стороны нет.

На совещании ливанского правительства в минувший четверг обсуждались возможные последствия "Закона Цезаря" для страны. Министры выразили неоднозначную позицию по данному вопросу. Например, министр промышленности Имад Хабалла уверен, что закон никак не повлияет на ливанское правительство. Но, как сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на официальный источник, у ливанской стороны нет сомнений в том, что законодательный акт напрямую повлияет на Ливан как на самую близкую по расположению к Сирии страну.

На заседании кабмина присутствовал также Низар Закка, который ранее был обвинен иранской стороной в шпионаже. Закка уверен, что санкции будут распространяться на "Хезболлу" и "иных ливанских союзников". "Отныне не будет принято никаких аргументов в оправдание отношений, особенно коммерческих и финансовых, с Хезболлой и сирийским режимом", - добавил Закка.

"Некоторые СМИ утверждают что акт был одобрен ливанским правительством, что на самом деле на является правдой", - заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб.

Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 (HR 31) был разработан США в рамках закона об оборонной политики администрации Трампа и оценен в 738 миллиардов долларов. Из-за "закона Цезаря" под санкции могут попасть правительство Сирии, сирийская армия и спецслужбы страны, а также физические и юридические лица, в том числе фирмы и предприятия, работающие в энергетическом, авиационном, строительном и инженерном секторах страны.