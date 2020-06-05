Политолог: Отмена примата международного права в Конституции снизит внешнее воздействие на Россию

Известный политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с корреспондентом "Российской газеты" поделился своим мнением, почему так важно предстоящее голосование по поправкам в Конституцию. И в частности, по вопросу национализации элит, предусмотренной поправками в статьи 71 и 77, тем, как это отразится на отношении чиновников к простым россиянам.

Как национализация элит, предусмотренная поправками в статьи 71 и 77, отразится на отношении чиновников к простым россиянам?

Дмитрий Абзалов: Процесс национализации элит начался в России немного раньше. Последовательно была ограничена возможность иметь за рубежом счета, недвижимость и другие объекты. Связано это вот с чем. Очень сложно представить себе, что, например, министр образования и просвещения будет достаточно эффективно заниматься своей деятельностью, если в перспективе собирается жить в другой резидентуре.

Эта поправка важна с точки зрения возможности оказания давления на госслужащих. Например, после воссоединения Крыма с Россией и с дальнейшим развитием санкционного режима очень многие российские госслужащие оказались в двусмысленной ситуации из-за своих активов. Они оказались под санкционным давлением. У нас есть конкретные примеры чиновников, которые уезжали за рубеж или пытались перевести туда денежные средства. Тот же самый Хорошавин. Таких примеров было много.

Когда у чиновника или представителя региональной власти есть какие-то авуары или недвижимость за рубежом, это вызывает много вопросов у граждан. Во-первых, не совсем понятно, как человек в ранге госслужащего вообще может иметь такого рода "запасные аэродромы". Во-вторых, он попросту не может осуществлять эффективно свою деятельность, потому что постоянно находится перед выбором - сохранить свои активы, либо принять какое-либо важное решение. Вероятнее всего, выбор будет сделан в пользу этих самых активов за рубежом.

Эта поправка минимизирует возможность давления на представителей органов государственных власти. С другой стороны, поправка позволит сделать более ответственной их работу на территории Российской Федерации, пресекая возможность организации коррупционных схем по выведению денежных средств в офшоры. И это понятно простым гражданам. Если чиновник связывает свою жизнь с Россией, значит, он заинтересован в развитии здравоохранения, образования уже хотя бы потому, что здесь будут жить его дети, семья. Это очень важный фактор. Ну и, наконец, наличие какой-то зарубежной недвижимости вызывает закономерный вопрос - на какие деньги она приобретена?

Какие преимущества в геополитической борьбе дает 79 статья Конституции, которая отменяет примат международного права над внутренним российским законодательством?

Дмитрий Абзалов: За последнее время принято несколько важных международных решений в отношении России. Например, по ситуации в Крыму. Всем хорошо известны позиции ООН или ПАСЕ по этому вопросу. Позиция по Великой Отечественной войне, когда СССР приравнивают к гитлеровской Германии. Все эти позиции оформляются международными документами. Российская Федерация, являясь субъектом международных отношений, в нынешнем формате обязана следовать и соответствовать этим позициям. По тому же Крыму вопрос территориальной целостности России, обозначенный в Конституции, находится по сути в подчиненной позиции по отношению к международно-правовым документам. С формальной точки зрения в этом случае при приоритете международного законодательства мы находились в более сложной ситуации. Кроме того, с учетом выхода тех же США из многих международных договоров и активизации вспомогательных структур, типа ОЗХО, можно было прямо навязывать России неприемлемую для нее повестку. Например, вопрос химического оружия в Сирии, которого там не было, однако ОЗХО принимала по этому вопросу противоположные позиции.

В этом смысле отмена примата международного права в Конституции - дополнительная защита, которая поможет минимизировать внешнее воздействие на Россию. Основной Закон должен быть основным для всех. И должен быть безусловным приоритетом над всеми международными обязательствами. В последнее время Вашингтон усиливает давление на Китай, Индию и очень бы не хотелось, чтобы этот геополитический каток проехался еще и по Основному Закону России.

Простой пример. Есть решение Гаагского суда, по которому Россия обязана выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Соответственно, если российский гражданин не хочет, чтобы эти $50 млрд вынимали из его кармана, разумно проголосовать за приоритет российского законодательства над международным. К слову, ряд стран с очень долгой историей демократии придерживаются этого принципа - примата национального законодательства над международным.

Сам факт того, что власть вынесла вопрос поправок в Конституцию, часть из которых можно было спокойно провести через парламент, на всероссийское голосование, очень показателен. Формально это не референдум. Но президент сказал, что, если результат будет отрицательным, он не подпишет соответствующий закон. Это попытка спросить у населения - что оно думает по вопросу? Можно по-разному относиться к Конституции и поправкам, но тот факт, что можно проголосовать и представить свою позицию - это очень хорошо. Это лучше, чем когда решения принимаются без учета мнения людей. Возможность принять непосредственное участие в жизни страны - верное направление. В конце концов, мы говорим о том, что собираемся строить правовую модель. Основа этой правовой модели - Конституция. Ее не так просто изменить, в отличие от обычного Федерального закона. Поэтому сегодня принимается важнейшее решение на ближайшие десятилетия.