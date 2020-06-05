Половину коечного фонда для пациентов с COVID оставят в резерве

"В случае, если ситуация изменится, у нас должны сохраняться места, куда мы сможем экстренно госпитализировать пациентов", - сказал он.

По словам Камкина, в связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в ряде регионов стало возможным возвращение больниц и отделений в стационарах к своей специализации. Всего было перепрофилировано 53 медорганизации в 19 регионах с общим количеством больничных мест свыше 12 тысяч. Как отметил замминистра, все они были оснащены дополнительным оборудованием, что значительно укрепило материально-техническую базу инфекционной службы.

Камкин также подчеркнул, что под лечение пациентов с COVID-19 были переданы только те учреждения, которые оказывали плановую медицинскую помощь, коечный фонд для пациентов с острыми хирургическими болезнями, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями всё это время оставался прежним.

Замминистра напомнил о временных требованиях к оказанию плановой помощи медучреждениями: так, за семь дней перед госпитализацией пациентов теперь будут проверять на новую коронавирусную инфекцию.