Посольство РФ в Аргентине эвакуировали второй раз за неделю

Посольство РФ в Аргентине эвакуировали дважды за неделю. Причина - сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщили в дипмиссии.

"Сообщения поступили по электронной почте. На время проведения проверок персонал покинул рабочие места. Информация в обоих случаях не подтвердилась", - со ссылкой на дипломатов пишет ТАСС.

Сообщения о бомбе в посольство поступали первого и четвертого июня. Ранее такую же информацию получили в российской дипмиссии в Бразилии. Проведенная там проверка не обнаружила взрывного устройства.