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Рубрика: В мире

Посольство РФ в Аргентине эвакуировали второй раз за неделю

Посольство РФ в Аргентине эвакуировали дважды за неделю. Причина - сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщили в дипмиссии.

В посольство России в Бразилии поступило сообщение о минировании

"Сообщения поступили по электронной почте. На время проведения проверок персонал покинул рабочие места. Информация в обоих случаях не подтвердилась", - со ссылкой на дипломатов пишет ТАСС.

Сообщения о бомбе в посольство поступали первого и четвертого июня. Ранее такую же информацию получили в российской дипмиссии в Бразилии. Проведенная там проверка не обнаружила взрывного устройства.

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