Путин назвал экологические задачи

Президент Владимир Путин поздравил с Днем эколога работников природоохранных ведомств, волонтеров, общественников, представителей СМИ, экспертных и деловых кругов - всех, кто чувствует личную ответственность за улучшение экологической ситуации в стране.

Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов - в числе безусловных общенациональных приоритетов, подчеркнул Владимир Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Президент перечислил целый комплекс серьезных задач, главные из которых - создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе.

"Россия и впредь будет всемерно поддерживать востребованные международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды", - заключил Путин.