Путин назвал живодерство мерзким проявлением

Владимир Путин резко негативно высказался про живодеров, назвав их действия "мерзкими проявлениями", и согласился, что нужны "уроки доброты".

На видеоконференции с экологами и зоозащитниками выступали представители приютов для животных. Директор Ногинского муниципального приюта Юлия Бросалина, в частности, рассказала про "уроки доброты". "Люди сами получают колоссальную поддержку от наших собак, лечат свою душу", - пояснила она. Представители других приютов рассказывали, как спасают и лечат пострадавших от живодеров животных - кошек, собак, и даже диких зверей, например, львов.

"Слова, что животные часто страдают от рук живодеров, меня немножко задели, и думаю, что каждого из нас не могли не затронуть. К сожалению, мы сталкиваемся иногда с такими мерзкими проявлениями", - заметил глава государства. Президент одобрил слова волонтера Яны, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается, кто беззащитен. "Она еще совсем юная, но настроена абсолютно правильно", - похвалил он.

Говоря про "уроки доброты", Владимир Путин подчеркнул важность темы экологического образования и воспитания экологической культуры.