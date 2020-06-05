Путин обещал учесть предложения экологов в нацпроекте

В День эколога президент собрал на видеоконференцию экологов и зоозащитников, а также профильных чиновников.

Глава государства поздравил всех, чья жизнь связана с защитой природы и окружающей среды - профессионалов, энтузиастов, волонтеров. Нередко благодаря активистам власти получают своевременный сигнал о конкретных проблемах - "хороший импульс от общественности" и принимают необходимые меры, сказал он, приведя в пример "китовую тюрьму" во Владивостоке или истории с жестоким обращением с животными, которые стали катализатором принятия соответствующего закона.

Владимир Путин заверил собравшихся, что их идеи сразу будут взяты в работу, в том числе при реализации нацпроекта "Экология", который напрямую касается всех отраслей экономики и соцсферы и требует самого активного участия гражданского общества.