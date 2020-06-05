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05.06.2020 18:26
Рубрика: Власть

Путин оценил состояние экономики в период пандемии

Текст: Кира Латухина
Российская экономика находится на качественном уровне, инфляция держится в рамках, а уровень безработицы увеличился не так драматично, как в других государствах. Об этом заявил президент на очной встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Ново-Огарево.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Владимир Путин спросил собеседника, как в целом "в непростых условиях борьбы с инфекцией" реагируют партнеры фонда. "Они видят, что Россия приняла очень сильные, мощные меры, и нам удалось избежать того, что было во многих других странах, - сказал Дмитриев. - Они видят, что российский рынок в очень хорошем состоянии, крайне положительно оценивают план восстановления экономики и готовы продолжать инвестировать в Россию".

"Они видят, что Россия настроена на партнерство - обсуждаем и совместное производство препаратов, и работу по вакцине (от коронавируса - прим. "РГ"), и это отличает Россию от многих других стран, которые пытаются изолироваться", - подчеркнул глава РФПИ.

"И экономику нам удается сохранить в рабочем состоянии, на очень хорошем, качественном уровне", - оценил президент. "Да, безусловно, наш долг гораздо ниже, чем у других стран, и инфляции очень хорошие показатели", - согласился Дмитриев.

Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"

"Не только долг, но и инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше", - констатировал Путин. "Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах, - сравнил президент. - Поэтому все это дает основания нашим партнерам продолжить работу с РФПИ". Дмитриев заметил, что есть все основания полагать, что в этом году фонд вложит гораздо больше средств, чем в прошлом, а это - фактический показатель успеха российской экономической программы.

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