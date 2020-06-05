Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных

Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными". Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь по видеосвязи с экологами и зоозащитниками.

Эту тему поднял в разговоре с главой государства спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков. Он назвал предложение закрепить такие нормы в Конституции необходимым и своевременным.

Президент с ним согласился. "Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело - закрепление в Основном Законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованными", - отметил президент.

Поправки поддержали и другие участники.

Завершая встречу, Владимир Путин вернулся к данной теме. Он рассказал, что в числе инициатив граждан по поправкам в Конституцию было много предложений усилить требования к сохранению окружающий среды, ужесточить ответственность за негуманное отношение к животным, развивать экологическое просвещение.

- Полностью поддерживают этот подход, - заявил президент. - Речь идет о национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости, о нашем долге перед будущими поколениями.

Для России и россиян очень важно сохранить богатство природного мира, и мнение людей по этой теме - безусловный приоритет, подчеркнул глава государства.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, при этом оно стартует досрочно в целях эпидемиологической безопасности, за шесть дней до этой даты.