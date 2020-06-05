Путин пообещал помочь приютам для животных

Приюты для животных в ситуации пандемии оказались в трудном положении, и президент РФ Владимир Путин обещал подумать, как их поддержать.

"Подумаем, я сейчас не будут называть конкретных цифр и прочее, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим", - заявил представителям приютов глава государства на видеоконференции с экологами и зоозащитниками.

"Формы, объемы, конкретную дату назвать не могу, но мы вас услышали и вам поможем", - заверил Владимир Путин. "Такое дело, которым вы занимаетесь, могут делать только люди, по-настоящему, в прямом смысле с добрым сердцем, конечно, хочется вам помочь. Придумаем такой способ поддержки", - обещал он.

Поддержать частные приюты для животных попросила глава приюта "Кошкин дом" из Тольятти Наталья Боброва. Приют стерилизует уличных кошек, отдает котят в добрые руки, а также лечит получивших травмы от машин, собак или живодеров. Работает за счет благотворительности, но в связи с тем, что остановились многие производства и встают заводы, люди, которые жертвовали приюту по 100, 500 рублей, сами остались без средств к существованию.

"Будущее нам пока видится в достаточно мрачных красках", - заметила Боброва и попросила государство в такое трудное время хотя бы минимальным образом поддержать приюты России. "Мы не просим деньги на зарплаты, сейчас в большинстве приютов есть сплоченные команды волонтеров, когда небезразличные люди тратят свое личное время на поддержку и уход за животными. Нам нужны средства на минимальное выживание - лечение и питание наших животных, чтобы мы знали, что наши животные просто не будут голодать", - сказала девушка.

Президент уточнил, идет ли речь о поддержке на время вынужденных ограничений, связанных с пандемией, и получил ответ, что даже это будет существенной поддержкой.