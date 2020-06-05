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05.06.2020 16:15
Рубрика: Власть

Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"

Текст: Кира Латухина

Жить по принципу "после нас - хоть потоп" крайне опасно, заявил президент на видеоконференции с экологами и зоозащитниками.

"У нас был период, когда задачи освоения территорий, создания новых индустриальных центров - это было необходимо делать, это понятно - но решались эти задачи фактически любой ценой", - напомнил Владимир Путин. И допущенные тогда, порой еще в прошлом веке просчеты в буквальном смысле слова "отравляют" жизнь людей и природу, отметил он.

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"К сожалению, и сегодня мы видим проявления такого откровенно потребительского подхода. Такое еще встречается, и нередко, к сожалению. Многие живут по принципу "после нас - хоть потоп"", - констатировал президент, назвав это прискорбным, а такую логику - "тупиковой и крайне опасной".

"Сама природа дает нам сигнал: устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного, рационального баланса интересов - экономического роста, благосостояния общества и, с другой стороны, экологической безопасности", - пояснил Владимир Путин. Строгие и адекватные экологические требования к хозяйственной деятельности, последовательное снижение объемов вредных выбросов в крупных индустриальных центрах - это чистый воздух, вода, земля. "Все то, что имеет непреходящее значение для каждого человека. И наряду с социальной защищенностью, достатком, возможностями для самореализации формирует качество жизни людей", - подчеркнул президент.

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