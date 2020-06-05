Путин призвал не затягивать с реализацией предложений экологов

Инициативы экологов и зоозащитников должны быть проработаны в обозримые сроки, поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину президент России в ходе видеоконференции в День эколога.

"Конечно, любая инициатива, в том числе и те, которые прозвучали сегодня, должны быть должным образом, профессионально проработаны. Единственная просьба - чтобы это не продолжалось вечно", - заявил Владимир Путин. "Это все-таки должно быть в обозримые сроки изучено и представлено к реализации", - указал он министру.

Глава государства отметил, что докладчики говорили о своих проектах "с внутренней энергией и с искренней увлеченностью". "Это еще раз доказывает, что подавляющее большинство людей, посвятивших себя защите природы, действуют по зову сердца", - сказал он, добавив, что это всегда лучший пример для подражания. А проекты, о которых рассказывали экологи и зоозащитники - это как раз то, что называется ответственной экологической культурой, считает Путин.

"Безусловно, ваша деятельность должна получать и будет получать постоянную заинтересованную поддержку со стороны органов власти и представителей бизнеса. Обращаю на это особое внимание глав регионов, профильных ведомств, руководителей предприятий и организаций независимо от форм собственности", - подчеркнул президент.

Видео: RT