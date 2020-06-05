Путин согласился помочь зоозащитникам

Питомники и зоозащитники могут получить поддержку из Резервного фонда в связи с пандемией коронавируса. Об этом главу государства попросил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе видеоконференции в День эколога.

Ранее на эту тему сегодня к президенту обратилась директор частного приюта "Кошкин дом" из Тольятти Наталья Боброва. Владимир Путин пообещал, что приютам "подставят плечо", но сказал, что нужно все продумать.

Механизм, как это можно было бы сделать, и предложил на совещании Кобылкин. "По поддержке в период пандемии наших зоозащитников, наших питомников: им действительно нужно помочь в этот период времени. Я понимаю, они не попали у нас в общий национальный план, но, может быть, как-то из Резервного фонда. Это небольшие, незначительные деньги", - предложил министр.

"Хорошо", - кивнул президент.

Глава государства попросил Кобылкина оперативно проработать предложения, которые прозвучали на встрече. Министр заверил, что все вопросы зафиксированы, ряд уже в проработке, а некоторые требуют внесения поправок в законодательство.